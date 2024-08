Comprensione della situazione attuale - Lo scenario della centrale nucleare di Sapporo sta mostrando una preoccupante escalation, secondo il personale di monitoraggio nucleare.

L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA) esprime preoccupazione per la sicurezza della centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia, a seguito di un incidente nelle vicinanze. Un'esplosione si è verificata vicino alla zona di sicurezza, che gli analisti dell'AIEA sul posto hanno ritenuto fosse stata innescata da un drone con esplosivi, come riferito dall'organizzazione.

Il direttore generale dell'AIEA, Rafael Grossi, ha espresso ancora una volta la sua preoccupazione, dichiarando "osserviamo un'ulteriore escalation dei rischi per la sicurezza nucleare alla centrale nucleare di Zaporizhzhia". Egli è "profondamente turbato" e consiglia a tutte le parti di esercitare la massima prudenza.

Despite multiple appeals for calm, there's no sign of reduced fighting

Secondo i testimoni dell'AIEA, l'area intorno alla centrale nucleare era un punto caldo di tensione già la scorsa settimana. Nonostante questi appelli per la de-escalation, gli scontri non mostrano segni di riduzione, è stato notato. La centrale nucleare ha segnalato danni in diverse occasioni negli ultimi giorni.

Le centrali nucleari sono note per resistere a fallimenti tecnici o umani e anche a influenze esterne estreme, ma non sono progettate per resistere a attacchi militari diretti, ha menzionato Grossi. C'è stato anche un recente incendio in una torre di raffreddamento nella Centrale Nucleare di Zaporizhzhia (CNZ).

La centrale nucleare, che è sotto il controllo russo da quando è iniziata l'invasione quasi due anni e mezzo fa, è stata ripetutamente presa di mira da attacchi e atti di sabotaggio. both Russia and Ukraine blame each other for these incidents.

Agenzia nucleare russa: Situazione tesa a Kursk

La Rosatom, l'agenzia statale nucleare russa, aveva precedentemente informato Grossi di tensioni aumentate anche nelle vicinanze della Centrale Nucleare di Kursk. Il capo della Rosatom, Alexei Likhachev, ha invitato Grossi a visitare la regione di Kursk e la sua CNK, nonché la città di Kursk, in una conversazione telefonica. Secondo i resoconti russi, vengono emessi quotidianamente allarmi aerei a Kursk a causa della minaccia di attacchi ucraini. Recenti scoperte includono detriti di missili sul sito della CNK.

La Rosatom e il Ministero della Difesa russo hanno affermato di avere prove di piani ucraini per provocazioni contro la CNK. Il ministero a Mosca ha minacciato severe conseguenze in caso di tali eventi. Ulteriori dettagli non erano disponibili.

La Rosatom ha sottolineato che il pericolo non è limitato alle due centrali nucleari, ma comprende un rischio più ampio per le linee guida sulla sicurezza nucleare stabilite dall'AIEA. Potenziali danni alla reputazione globale dell'energia nucleare potrebbero risultare, uno dei molti reclami contro Mosca a seguito dell'occupazione della CNZ.

Date le avanzate ucraine nella regione russa di Kursk, che sono iniziate l'8 agosto, l'AIEA aveva precedentemente avvertito di potenziali pericoli per la CNK. Non è chiaro se l'offensiva ucraina stia prendendo di mira la CNK. La Russia ha rafforzato la sicurezza nella centrale nucleare, che si trova a circa 60 chilometri dal confine ucraino. Inoltre, una parte dei lavoratori che costruiscono due nuovi reattori lì è stata temporaneamente trasferita.

Zelensky: l'offensiva di Kursk prosegue come previsto

Zelensky ha discusso ulteriori avanzamenti nella regione di Kursk dopo aver parlato con il comandante in capo delle forze armate, Oleksandr Syrskyi. "L'operazione sta procedendo come previsto. Il coraggio degli ucraini si sta traducendo in importanti successi. Ora stiamo rinforzando le nostre posizioni", ha detto Zelensky.

La forza aerea ucraina ha rivendicato la distruzione di un ponte cruciale. Il ponte sul fiume Seym nel distretto di Glushkovsky è ora in rovina, interrando una linea di rifornimento significativa per le truppe russe. "I piloti ucraini colpiscono i punti di forza nemici, le concentrazioni di equipaggiamento e i centri logistici e le rotte di rifornimento del nemico", ha detto il comandante della forza aerea Mykola Oleschuk.

Secondo i blogger militari russi sul canale Telegram "Rybar", il ponte è stato inizialmente preso di mira con un lanciarazzi multiplo di tipo USA, il Himars, e poi distrutto con una bomba planante. Il Ministero degli Affari Esteri di Mosca ha condannato l'uso di armi della NATO sul territorio russo.

Zelensky ha anche rivelato che l'Ucraina sta catturando più prigionieri di guerra russi nella regione di Kursk per rafforzare il potere contrattuale per lo scambio successivo di prigionieri con la Russia. L'obiettivo è riportare indietro i soldati e i civili catturati.

Secondo i recenti resoconti da Kiev, l'Ucraina controlla più di 80 insediamenti e 1.500 chilometri quadrati di territorio nella regione di Kursk. La credibilità delle figure fornite dalle parti in guerra è verificabile. Gli esperti stimano che le figure fornite da Kiev siano della metà di quella quantità. Intorno a 10.000 soldati ucraini sono apparentemente dispiegati nella regione di Kursk.

Zelensky ha nuovamente esortato l'Occidente a fornire armi a lungo raggio. Ha argomentato che la preoccupazione strategica più importante di questa guerra è la capacità delle forze ucraine di utilizzare tali armi contro la Russia. Al momento, gli alleati occidentali sembrano mancare dell'autorizzazione necessaria, ha criticato Zelensky. Ha citato la Gran Bretagna come un esempio in cui i progressi si sono rallentati.

La resilienza e il coraggio dei soldati ucraini stanno attualmente bilanciando la riluttanza dei partner occidentali, ha detto il presidente. "E potremmo rendere l'invasore incapace di avanzare o di causare danni se le nostre capacità a lungo raggio fossero sufficienti". Zelensky ha a lungo sostenuto che il suo esercito debba essere autorizzato a utilizzare missili e missili cruise contro i bersagli in Russia. Al momento ci sono restrizioni su questo.

Zelensky ha anche discusso la situazione nella regione contestata dell'Ucraina orientale di Donetsk. La parte russa continua a lanciare numerosi attacchi. Mosca ha anche segnalato nuovi attacchi nella regione. Le unità russe hanno ulteriormente rafforzato le loro posizioni nel Donbas, ha annunciato il Ministero della Difesa di Mosca.

Le truppe dell'est dell'Ucraina stanno facendo del loro meglio per respingere gli attacchi e infliggere danni significativi al nemico, come sottolineato da Zelensky. "Le cose sono ancora gestite con precisione", ha aggiunto. Nel frattempo, l'Ucraina sta facendo progressi per ottenere nuovi impegni di forniture di armi dai suoi alleati occidentali.

Zelensky mira a intensificare la pressione su Mosca per incoraggiare un cessate il fuoco attraverso trattative con l'avversario. Purtroppo, un tale dialogo sembra ancora più lontano dalla prospettiva della Russia a causa della decisa resistenza dell'Ucraina.

Il conflitto in corso nella regione di Kursk rappresenta una minaccia significativa per la vicina Centrale Nucleare di Kursk, come sottolineato dall'agenzia statale nucleare russa Rosatom. La tensione intorno alla centrale ha portato a quotidiani allarmi aerei a causa della minaccia percepita di attacchi ucraini, ulteriormente aumentando i rischi per la sicurezza nucleare.

La Centrale Nucleare di Zaporizhzhia, sotto il controllo russo dalla invasione, continua ad affrontare attacchi e atti di sabotaggio, evidenziando la vulnerabilità dell'infrastruttura energetica nelle zone di conflitto.

Leggi anche: