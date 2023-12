Lo scarabocchio decennale di un artista giapponese in un bar di New York sale di valore

Gli scarabocchi sono la creazione dell'artista giapponese Yoshitomo Nara, che 10 anni fa ha disegnato con un pennarello sulle pareti del Niagara, un bar che frequenta nel quartiere East Village della città. Il dipinto di Nara, "Knife behind back", è stato venduto per 24,9 milioni di dollari da Sotheby's Hong Kong lo scorso fine settimana e ora i suoi disegni decennali potrebbero valere centinaia di migliaia di dollari, secondo un rappresentante di Sotheby's.

Tim Blum, un manager di artisti che rappresenta Nara dal 1994, dice che nel 2009 era con Nara al bar. Blum dice che erano fuori a festeggiare dopo lo stress dell'allestimento di una mostra. Dopo qualche bicchiere, Nara tirò fuori un pennarello.

"Ha preso la penna e l'ha attaccata al muro e tutti si sono divertiti. In quel momento era tutto confuso, perché nessuno pensava che avremmo dovuto ricordarci di questo 10 anni dopo", ha detto Blum, aggiungendo che il "culmine della serata" è stato l'arresto di Nara da parte della polizia di New York dopo che aveva disegnato dei graffiti in una stazione della metropolitana.

E ha disegnato con la penna sul muro. Il risultato? Un murale di figure di Nara proprio di fronte al bancone del bar. La figura più vicina alla porta si vede ballare con una bolla che recita "Hey! Ho! Andiamo!". La frase fa riferimento all'incipit di "Blitzkrieg Bop" del gruppo punk newyorkese per eccellenza, i Ramones.

Accanto al cartello di uscita c'è il cantante della band Nara. Il suo messaggio ai frequentatori dei bar del Niagara? "Ehi, NYC, sei felice?".

Ma non è tutto. Nara ha disegnato una ragazza accanto al bagno delle donne e un ragazzo accanto al bagno degli uomini, dando il benvenuto a tutte le ragazze e i ragazzi "cool" nei bagni del Niagara.

"È molto tipico di Nara", ha detto Blum a proposito dei disegni. "Sono figure molto orientate alla musica, di sicuro si è ispirato alla musica del bar".

Basta uno sguardo al lavoro di Nara per notare le somiglianze tra gli scarabocchi dell'East Village e i suoi dipinti. Ad esempio, "One Foot in the Groove" - venduto per 1,16 milioni di dollari - contiene una figura con capelli, arti e vestiti simili a quelli visti nel bar.

Ma a differenza dei dipinti di Nara, i disegni del bar dell'East Village erano molto poco conosciuti e sono finiti nel mirino degli appassionati d'arte solo dopo la vendita da record.

Come si colloca questo disegno rispetto ai suoi dipinti da milioni di dollari?

"L'immagine in sé è abbastanza in linea con il suo stile", ha detto David Schrader, responsabile delle vendite private di Sotheby's. "Credo che probabilmente valga centinaia di migliaia di dollari. Di certo, quando un artista ottiene un prezzo record, si eleva sul mercato. Il mio istinto mi dice che ci sono sicuramente persone che vorrebbero possedere questo o più pezzi singolarmente".

Tuttavia, Schrader ha detto che la mancanza di certificazione dei disegni e il fatto che non siano inclusi nel portfolio professionale di Nara potrebbero influenzare il prezzo.

"È utile sapere che le persone erano lì per vedere che l'ha creato e che l'ha firmato, ma le opere più desiderate di Nara sono grandi figure su tela. Se si scende con i materiali utilizzati, il valore diminuisce notevolmente", ha detto Schrader, aggiungendo che quest'arte è specifica del luogo e "non è stata pensata per essere venduta".

La direzione del Niagara ha rifiutato di commentare, ma un barista ha dichiarato alla CNN che l'opera d'arte "fa parte del bar da molto tempo e rimarrà tale". I disegni sono protetti da un sottile strato di plastica installato dalla proprietà del bar.

Secondo Blum, Nara non vuole che il disegno venga venduto.

"È stato fatto nello spirito del momento", ha detto Blum. "Nara non è interessato a nessun tipo di discussione sulla monetarizzazione, ma sicuramente vale qualche soldo".

Willem Roper e David Williams della CNN hanno contribuito a questo servizio.

