- Lo scarabeo giapponese trova un controllo più severo dei parassiti

Ellen John esamina la trappola per scarabei appesa discretamente alla recinzione di un parcheggio. L'impiegata del Servizio Protezione Piante della Regione di Friburgo trova un insetto nel contenitore di plastica contrassegnato "Popija 13", ma nessun scarabeo giapponese.

Da quando sono stati catturati quattro esemplari maschi di questa pericolosa specie di scarabeo a Friburgo alla fine di luglio, John e altri dipendenti hanno installato più trappole giallo-verdi e intensificato i controlli.

Lo scarabeo giapponese minaccia la viticoltura e l'agricoltura

Lo scarabeo giapponese d'origine asiatica (Popillia japonica) è classificato come parassita nell'UE. Questo vorace insetto minaccia particolarmente la viticoltura, l'orticoltura e l'agricoltura. Rose, more, uva: gli animali devastano frutteti, vigneti, foreste, spazi verdi e giardini, divorando più di 300 specie di piante.

Le trappole per scarabei con cibo e feromoni sessuali vengono ora controllate due volte alla settimana. In precedenza, c'era un giro di controllo ogni 14 giorni. "Siamo diventati un po' nervosi", riassume l'orticoltore, guardando i risultati.

Trappole in tutto il paese

Nel nord della metropoli della Foresta Nera, ci sono ora 16 trappole intorno a un terminal di trasbordo di camion per la cosiddetta strada mobile attraverso le Alpi. Si teme che lo scarabeo venga introdotto attraverso il traffico merci dall'Italia.

Friburgo è un potenziale punto caldo a causa dei ritrovamenti - ma c'è allarme in tutto il paese. Almeno uno scarabeo giapponese è stato catturato anche nel distretto di Ludwigsburg, come ha riferito il Centro Tecnologico Agricolo Augustenberg (LTZ) di Karlsruhe.

La diffusione dello scarabeo giapponese deve essere impedita, secondo le autorità. Ci sono ora più di 80 trappole in luoghi a rischio come le aree di sosta dei camion in tutto il paese. La preoccupazione per questa specie invasiva è così grande in Germania che persino il Ministero Federale dell'Agricoltura e l'Istituto Julius Kühn, l'istituto di ricerca federale per le piante coltivate, hanno emanato avvertimenti.

Confusione con il scarabeo del giardino

Oltre all'Italia, anche il paese confinante della Svizzera è interessato. Lo scarabeo giapponese si sta diffondendo, tra gli altri luoghi, nella città di Basilea, che si trova direttamente al confine con la Germania. In alcuni distretti, le aree del prato potrebbero inizialmente non essere innaffiate. L'obiettivo è prevenire la deposizione delle uova lì - poiché le femmine preferiscono le aree erbose umide.

"Lo scarabeo giapponese si distingue in questo momento", conclude la specialista della protezione delle piante di Friburgo John, guardando il suo lavoro quotidiano. La lotta contro il parassita, che è lungo solo circa un centimetro, è anche complicata perché viene spesso confuso con lo scarabeo del giardino e altri

