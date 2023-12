Lo scandalo degli imbrogli nel torneo dell'Ohio scuote il mondo della pesca agonistica

Gli aspiranti vincitori di quasi 29.000 dollari di un torneo di pesca in Ohio sono stati squalificati venerdì, dopo che si è scoperto che i loro pesci erano imbottiti di pesi di piombo e filetti di pesce.

Jason Fischer, direttore del torneo Lake Erie Walleye Trail , ha dichiarato alla CNN di essersi subito insospettito quando i pesci di una squadra pesavano quasi il doppio di quanto si aspettava alla pesatura del campionato di Cleveland.

I walleye nel secchio sembravano pesare circa 4 libbre ciascuno, ma il peso totale indicava che avrebbero dovuto pesare almeno 7 libbre ciascuno, ha detto.

"Ho pensato che non era possibile", ha detto. "Potevo anche sentire la folla che brontolava, tipo 'non c'è modo, non c'è modo'". "

"Sentivo fisicamente il pesce, potevo sentire oggetti duri all'interno del pesce", ha detto.

Il momento in cui Fischer ha scoperto il presunto imbroglio è stato documentato in diversi video ormai virali postati sui social media, che mostrano Fischer, circondato dai concorrenti, aprire il pesce con un coltello e tirare fuori quella che, a suo dire, era una pallina di piombo. Jacob Runyan, uno dei membri della squadra di due persone che avrebbe imbrogliato, è rimasto a guardare in silenzio in un video che Fischer ha condiviso con la CNN.

"Abbiamo dei pesi nel pesce", ha gridato Fischer. La folla ha lanciato insulti a Runyan.

Si sente una persona dire al pescatore: "Hai appena perso tutto". Il video mostra anche Fischer che dice a Runyan di andarsene e dice alla folla di non toccarlo.

Runyan e il suo compagno di squadra, Chase Cominsky, dovevano vincere un premio di 28.760 dollari, ha dichiarato Fischer alla CNN. Il montepremi di ogni torneo che ospita deriva dalla quota di iscrizione che ogni pescatore paga per partecipare.

Fischer ospita circa otto tornei nel corso dell'anno, attirando concorrenti da Ohio, Indiana, Illinois, Michigan, Pennsylvania e Wisconsin, ha detto. I concorrenti si affrontano per vedere chi riesce a raggiungere il peso totale più alto per un secchio di cinque walleyes catturati nel lago Erie.

Né Runyan né Cominsky hanno risposto alla richiesta di commento della CNN.

Fischer ha dichiarato che i responsabili del torneo sono in contatto con le autorità locali.

Stephanie O'Grady, specialista dei media e della sensibilizzazione presso il Dipartimento delle risorse naturali dell'Ohio, ha dichiarato alla CNN che il dipartimento ha raccolto le prove venerdì e sta preparando un rapporto per l'ufficio del procuratore della contea di Cuyahoga.

"Trattandosi di un'indagine aperta, non abbiamo ulteriori commenti da fare al momento", ha scritto in un'e-mail alla CNN.

Fischer si è detto "assolutamente disgustato" quando ha scoperto il presunto imbroglio. "È un'atmosfera familiare", ha detto. "Siamo tutti orgogliosi di questo sport".

"Tutti si sacrificano molto" per organizzare e partecipare ai tornei, ha detto.

L'organizzazione di questo grande evento porta via tempo prezioso alla sua famiglia, ha aggiunto. "Non posso credere che qualcuno li abbia imbrogliati non solo con i soldi, ma anche con il tempo dedicato alla famiglia".

Fischer ha detto di conoscere Runyan e Cominsky da altri tornei, notando che hanno vinto diversi tornei in precedenza.

Ma ha detto che non parteciperanno più al torneo Lake Erie Walleye Trail in tempi brevi.

"Non sarebbero mai in grado di pescare nel mio", ha detto.

