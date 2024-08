- Lo scambio di Olmo e' perfetto. 500 milioni di clausole di uscita.

Hansi Flick ottiene il suo giocatore desiderato. Il trasferimento del campione europeo di calcio e incubo della Germania Dani Olmo da RB Lipsia a FC Barcellona è finalmente completo dopo settimane di corteggiamento e trattative. Entrambi la sua ex squadra e il nuovo club hanno confermato la notizia a breve distanza di tempo. Olmo ha firmato un contratto fino al giugno 2030 con una clausola di rescissione di 500 milioni di euro, come ha annunciato il Barcellona.

Lipsia perde il suo mago

"Dani Olmo lascia RB Lipsia dopo quattro anni e mezzo e si unisce a FC Barcellona nella Liga spagnola. 'El Mago' ora incanterà per i cinque volte campioni della Champions League e i 27 volte campioni di Spagna", ha scritto RB Lipsia sulla piattaforma X.

Olmo è stato il primo a parlare nell'annuncio ben orchestrato e ha detto addio ai tifosi di Lipsia tramite Instagram: "Grazie per aver fatto parte del viaggio di @rbleipzig. Ti porterò sempre nel mio cuore".

"Un club giovane, un giocatore giovane... siamo cresciuti insieme, abbiamo vinto i primi titoli e abbiamo scritto la storia insieme", ha continuato Olmo: "Due coppe e la Supercoppa sono solo alcuni dei momenti che porterò sempre con me". Dal momento che Olmo è stato uno dei giocatori più notevoli della squadra spagnola vincente agli Europei e ha segnato il goal vincente negli ottavi di finale contro la Germania, la sua partenza era nell'aria.

Rompere le trattative all'inizio della settimana

Secondo i media, la quota di trasferimento sarebbe di 55 milioni di euro. Altri 7 milioni di euro sarebbero dovuti come pagamenti aggiuntivi per i catalani. Il contratto di Olmo con il club della Bundesliga, dove ha giocato dal gennaio 2020, sarebbe stato valido fino al giugno 2027.

Un accordo per il trasferimento fino alla fine di un termine medio di luglio con una quota fissa di trasferimento di 60 milioni di euro non è stato raggiunto tra le persone responsabili di FC Barcellona e RB Lipsia. Lunedì, Olmo è arrivato a Lipsia con il suo agente, così come il direttore sportivo del Barcellona Deco. Mercoledì sono atterrati a Barcellona e lo stesso giorno il professionista spesso infortunato avrebbe superato la visita medica a Lipsia. Venerdì è arrivato alla sede del club per firmare il contratto.

Olmo è considerato un giocatore desiderato da entrambi Flick, che ha allenato FC Barcellona da questa estate come successore di Xavi, e Deco. A Barcellona, Olmo giocherà insieme ai suoi colleghi campioni europei Lamine Yamal, Ferran Torres e Pedri.

La partenza di Dani Olmo da RB Lipsia a FC Barcellona è stata ufficialmente confermata venerdì, quando il Mago ha firmato un contratto a lungo termine fino al giugno 2030 con una clausola di rescissione di 500 milioni di euro.

Con Dani Olmo che ora si unisce ai campioni europei del Barcellona, Hansi Flick avrà un'ottima aggiunta alla sua squadra, che include giocatori come Lamine Yamal, Ferran Torres e Pedri.

