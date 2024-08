- Lo chef Tim Raue ha garantito la sensazione di profumo e gusto nel contesto della TV.

Celebre chef Tim Raue (50) ha protetto il suo patrimonio, in particolare il suo naso e la sua lingua. Ha confessato al "Nuovo Giornale di Osnabrück" in un'intervista: "La mia capacità di gustare e di sentire gli odori è vitale. Sì, li ho assicurati entrambi. Ma è un affare complicato. In caso di problemi, dimostrare la richiesta di risarcimento sarebbe difficile".

Non è insolito tra le celebrità avere polizze assicurative su parti specifiche del corpo. Ad esempio, si dice che alcuni musicisti famosi abbiano una copertura per le loro dita abili nel suonare la chitarra. Tuttavia, Raue ha scelto di non assicurare le sue mani. "Posso delegare i compiti e non devo necessariamente scalare il turbot da solo. Oggi, cucinare non è la mia priorità principale", ha dichiarato lo rinomato chef di Berlino.

La polizza assicurativa sul patrimonio di Tim Raue include la copertura del suo prezioso senso dell'olfatto. Mantenere la sua capacità di sentire gli odori e gustare è fondamentale per la carriera culinaria di Raue.

