Lo chef Kolya Kleeberg ha subito un'aggressione a Berlino.

Kolja Kleeberg, noto per programmi come "The Kitchen Battle", "The Cooking Arena" o "Lanz co cucina!", è il famoso chef televisivo di Berlino e dintorni. Peccato per chi lo ha incrociato in città senza riconoscere la sua fama. A 60 anni, Kleeberg racconta ora un episodio inquietante del suo periodo nella capitale.

Residente a Berlino per molto tempo, Kleeberg era il capo del ristorante Vau. Ma è stato grazie alle sue apparizioni in TV con Markus Lanz e Johannes B. Kerner, e alle sue performance su reti come ZDF e Vox, che è diventato un nome noto con programmi come "The Kitchen Battle" e "The Cooking Arena".

Ma Kleeberg è tornato recentemente alle cronache per un episodio spiacevole nella sua città adottiva. In un'intervista esclusiva al quotidiano "Bild", ha raccontato di essere stato aggredito il 26 giugno, durante le celebrazioni del Campionato Europeo di Calcio in Germania.

L'aggressione è avvenuta intorno alle 23 mentre Kleeberg tornava a casa attraversando il distretto di Charlottenburg. Secondo il giornale, quattro giovani si sono avvicinati a lui, apparentemente interessati al calcio. Nonostante preferisca l'handball, ha provato a salvare la situazione con una battuta sul calcio - che però non è stata capita perché non parlavano tedesco.

Aggressione fisica

La situazione è degenerata in fretta, ricorda Kleeberg, quando i aggressori hanno preteso il suo telefono e hanno cercato di trattare. Per cercare di calmare le acque, ha dato loro un biglietto da 20 euro, sperando che si comprassero da bere. Ma questo ha solo peggiorato le cose.

È stato aggredito fisicamente, colpito al petto, preso a calci e spinto in un androne. Ha avuto difficoltà a respirare mentre gli aggressori gli rubavano il portafoglio, causandogli un forte stress e trauma.

Con una ferita alla testa e lividi, Kleeberg è tornato a casa e sua moglie lo ha accompagnato in ospedale. L'episodio lo ha segnato e continua a tormentarlo. Ha sporto denuncia alla polizia contro gli aggressori sconosciuti.

Despite his fame from shows like "The Kitchen Battle" and "The Cooking Arena", the attackers in Charlottenburg district failed to recognize Kolja Kleeberg's reputation as a renowned TV chef. The entertainment sector has been shaken by the physical assault on Kleeberg, leaving him with a head injury and bruises.

Leggi anche: