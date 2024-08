- Lo chef Cook si sta auto-grillando in lattice.

In cucina di un hotel a Lindau, un cuoco di 24 anni ha avuto un incidente mentre preparava gli spätzle al formaggio. La sua mano destra è scivolata accidentalmente nell'acqua bollente, facendolo saltare indietro per la sorpresa. Lo schizzo dell'acqua calda è poi finito sul suo petto e collo, causando ferite lievi, secondo i resoconti. I soccorritori medici sono stati prontamente chiamati per trasportarlo in una clinica vicina.

Dopo l'incidente, il cuoco ha incontrato alcune difficoltà nel suo [impiego] all'hotel a causa delle sue ferite. Nonostante l'incidente, la direzione ha dimostrato comprensione e gli ha offerto un posto in cucina una volta che si fosse completamente ripreso.

