L'NBA ha rinominato il suo trofeo di MVP in onore di Michael Jordan

Il Michael Jordan Trophy, che sarà assegnato all'MVP della stagione regolare della NBA, è uno dei sei premi di nuova concezione creati per onorare "i pionieri della lega che hanno contribuito a definire gli standard di eccellenza che questi trofei rappresentano", ha dichiarato la NBA in un comunicato di martedì.

Jordan ha vinto il premio MVP cinque volte nel corso della sua carriera, che è durata complessivamente 15 stagioni NBA: 13 con i Chicago Bulls (dal 1984/85 al 1992/93 e dal 1994/95 al 1997/98) e due stagioni con i Washington Wizards (2001/02 e 2002/03).

Considerato il miglior giocatore di basket di sempre, Jordan ha giocato 1.072 partite nell'NBA, accumulando 32.292 punti nella stagione regolare, 6.672 rimbalzi, 5.633 assist e 2.514 rubate. È stato 10 volte campione di punteggio della lega, ha fatto parte di nove squadre all-defensive nella sua carriera ed è stato nominato MVP delle finali per sei volte.

Il trofeo in bronzo, che sarà prodotto annualmente dall'artista Victor Solomon, raffigura un giocatore che si stacca da una roccia per raggiungere un pallone da basket di cristallo ed è ricco di piccoli dettagli che rimandano ai successi di Jordan.

Il trofeo, alto 23,6 pollici e pesante 23,6 libbre, rappresenta l'iconico numero di maglia di Jordan (23) e il numero di campionati NBA (6).

Quando "Air Jordan" prese il volo

"La nostra nuova collezione di trofei celebra alcuni dei giocatori più grandi e d'impatto della storia della NBA", ha dichiarato il commissario della NBA Adam Silver. "Mentre riconosciamo i migliori giocatori della lega ogni stagione, rendiamo anche omaggio alle leggende che incarnano questi prestigiosi premi".

L'NBA Clutch Player of the Year - un nuovo premio concepito per riconoscere il giocatore che "meglio si fa valere per i suoi compagni di squadra nelle situazioni critiche" - riceverà il Jerry West Trophy, il trofeo Hakeem Olajuwon andrà all'NBA Defensive Player of the Year, il Wilt Chamberlain Trophy sarà assegnato al Rookie of the Year, il John Havlicek Trophy andrà all'NBA Sixth Man of the Year e il George Mikan Trophy al Most Improved Player of the Year.

Fonte: edition.cnn.com