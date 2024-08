LL Flooring ha chiesto il fallimento e chiuderà 94 negozi

Ma il rivenditore non sta procedendo immediately alla liquidazione, poiché la società ha recentemente annunciato di aver richiesto il Chapter 11, che consente una riorganizzazione invece di un'insolvenza. Invece, LL Flooring utilizzerà il processo per cercare la vendita della sua attività di 30 anni, che ha detto di essere in "trattative attive con più offerenti", secondo un comunicato stampa.

I grandi rivenditori di mobili continuano a lottare dopo il boom della pandemia, soprattutto mentre gli americani affrontano l'inflazione persistente. Inoltre, gli articoli di lusso a grande budget, come i mobili, sono rapidamente scivolati nella lista della spesa per i consumatori più attenti al budget.

Ciò significa che per le aziende come LL Flooring è molto più difficile là fuori.

"Dopo sforzi esaustivi per migliorare la nostra posizione di liquidità in un ambiente macro sfidante, è stata presa la decisione che l'avvio di questo processo Chapter 11 è il miglior percorso per l'azienda", ha detto il CEO Charles Tyson.

Ha aggiunto che il processo fornisce all'azienda "ulteriori tempo e flessibilità finanziaria mentre riduciamo la nostra superficie fisica e chiudiamo alcuni negozi mentre cerchiamo una vendita in attività del resto della nostra attività".

LL Flooring, che ha cambiato nome nel 2021, ha circa 300 sedi e vende 500 varietà di pavimenti in superficie dura. Ha ottenuto 130 milioni di dollari in capitale di debito in possesso del debitore per sostenere le operazioni e pagare i fornitori.

L'elenco delle chiusure è disponibile sul suo sito web.

Il taglio della spesa dei consumatori sugli articoli non essenziali ha ferito un certo numero di rivenditori, addirittura portando alcuni fuori dal mercato.

Ciò ha portato i negozi di mobili Z Gallerie e Mitchell Gold + Bob Williams a presentare istanza di fallimento nell'ultimo anno e Wayfair a ridurre drasticamente la sua forza lavoro.

Conn’s HomePlus, un rivenditore di mobili e elettronica di 134 anni, ha recentemente presentato istanza di fallimento e sta procedendo alla chiusura di tutti i suoi negozi. Di recente, Big Lots ha dichiarato di voler chiudere un quarto dei suoi negozi.

