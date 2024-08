- LKA vuole ridurre le scorte di munizioni

L'Ufficio Criminale dello Stato della Sassonia-Anhalt (LKA) pianifica di ridurre le scorte di munizioni della collezione di armi comparative. Gli esperti hanno concluso che una parte della collezione di munizioni non è più necessaria, ha dichiarato la Ministro dell'Interno Tamara Zieschang (CDU) nella Commissione Interni del parlamento regionale.

La collezione di armi comparative viene utilizzata a fini criminalistici e di addestramento. Recentemente, la LKA ha conservato circa 226.000 pezzi di munizioni. Di questi, circa 114.000 cartucce erano munizioni da fuoco utilizzate nella creazione di pareri degli esperti. 112.000 cartucce appartenevano a una collezione scientifica di munizioni. Quest'ultima dovrebbe essere consumata gradualmente, ad esempio, in prove di tiro per la creazione di pareri degli esperti per i processi giudiziari. A lungo termine, le scorte di munizioni dovrebbero essere significativamente ridotte.

I membri di diverse fazioni hanno sottolineato che la collezione di armi comparative della Sassonia-Anhalt è significativamente più grande rispetto ad altri stati. Henriette Quade (Sinistra) ha detto dopo la riunione della commissione che la riduzione delle scorte era dovuta.

La Commissione Interni del parlamento regionale si è occupata ripetutamente della collezione di armi comparative della LKA. Negli ultimi mesi è emerso che molte armi e munizioni non avevano i permessi o le disposizioni necessarie. Molti di questi oggetti sono stati successivamente smaltiti.

I dibattiti nella Commissione Interni mettono in evidenza la notevole dimensione della collezione di armi comparative della Sassonia-Anhalt rispetto ad altri stati. Nonostante questo, gli esperti ritengono che una parte della collezione di munizioni non sia più necessaria per fini criminalistici e di addestramento, portando a piani per la sua riduzione.

Leggi anche: