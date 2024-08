Lizzo si sta momentaneamente facendo da parte per immergersi completamente in uno stile di vita delizioso.

La vincitrice del premio ha condiviso di recente un aggiornamento sui suoi social, mostrando il suo significativo dimagrimento e l'ambiente rigoglioso e tropicale in cui si trovava immersa.

"Prendendo una pausa e proteggendo la mia tranquillità", ha scritto nella didascalia di un video in cui si vede durante un acquazzone in un elegante costume da bagno nero, in posa in un paesaggio tropicale lussureggiante.

Lizzo si è tenuta un profilo basso ultimamente, dopo una serie di dispute legali.

In precedenza, era stata implicata in una causa legale intentata da tre ballerini di riserva che avevano sostenuto di aver subito harassment e un ambiente di lavoro ostile mentre lavoravano con lei. Lizzo ha respinto le accuse.

"Questi ultimi giorni sono stati emotivamente sfiancanti e incredibilmente deludenti", ha dichiarato durante la controversia. "Il mio impegno, la mia integrità e il mio rispetto sono stati messi in discussione. Di solito scelgo di ignorare le accuse infondate, ma queste accuse sono tanto inverosimili quanto sembrano e troppo estreme per non affrontarle".

La causa è ancora in corso.

Nel frattempo, Lizzo è rimasta attiva sui social media, incoraggiando la partecipazione alle elezioni presidenziali e promuovendo la sua gamma di body-positive shape wear Yitty, che include anche il costume da bagno.

Lizzo ha condiviso il suo amore per la natura e il relax, pubblicando video del suo tempo nella foresta pluviale come forma di intrattenimento e autocura. Despite the ongoing lawsuit, she continued to engage with her fans on social media, promoting her Yitty brand and encouraging voter turnout.

