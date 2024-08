- Liza Minnelli scrive le sue memorie

La leggendaria intrattenitrice americana Liza Minnelli (78 anni) sta per mettere la sua vita colorata sulla carta. La casa editrice statunitense Grand Central Publishing ha annunciato le memorie della cantante e attrice per la primavera del 2026. Minnelli offrirà uno scorcio personale sulla sua vita, dalla sua infanzia sotto i riflettori come figlia dell'attrice Judy Garland e del regista Vincente Minnelli, alla sua carriera e ai suoi matrimoni turbolenti e alle lotte con la dipendenza.

In precedenza, aveva pensato che un libro sulla sua vita dovesse uscire solo dopo la sua morte, ma ha cambiato idea. Tra i motivi ci sono un film e una miniserie che non hanno rappresentato accuratamente la sua vita. Ha anche citato la sua apparizione ai premi Oscar del 2022, dove è stata portata sul palco in sedia a rotelle per presentare un premio.

Tutto ciò l'ha resa molto arrabbiata, dice, e vuole raccontare la sua "storia dannata". Nonostante gli alti e bassi, è una donna felice che ce l'ha ancora e ama la vita. Il suo caro amico di lunga data, il pianista e cantante Michael Feinstein (67 anni), la supporterà nel processo di scrittura.

Minnelli, un'artista multitalentata, fa parte dell'élite dei vincitori dell'"EGOT" - coloro che hanno vinto tutti e quattro i principali premi dell'intrattenimento - Emmy, Grammy, Oscar e Tony. Il film musicale "Cabaret", in cui ha interpretato una cantante di nightclub negli anni '30 a Berlino, le ha portato il successo a livello mondiale e un Oscar per la migliore attrice. La sua vita privata, con quattro matrimoni falliti e lotte con la dipendenza, è stata turbolenta per decenni.

Le memorie di Minnelli, previste per il 2026, offriranno uno sguardo dietro le quinte sul suo tempo nel 'Teatro', mentre racconta il suo ruolo nel celebre film musicale "Cabaret". Dopo essersi sentita rappresentata in modo inaccurato in precedenti produzioni, è ora ansiosa di condividere le sue esperienze e prospettive nel suo proprio 'Teatro' di parole.

