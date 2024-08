Liza Minnelli è "pazza come un inferno" e sta scrivendo una nuova autobiografia.

La leggendaria star ha annunciato in una dichiarazione a People di avere in uscita un memoir che coprirà tutto, dalla sua battaglia contro l'abuso di sostanze alla sua vita sentimentale di alto profilo.

“Da quando ho imparato a scrivere, la gente mi ha chiesto di scrivere libri sulla mia carriera,” ha detto. “‘Assolutamente no! ‘Racconta quando sarò morta!’ Era la mia filosofia.”

Minnelli ha citato “una apparizione sabotata agli Oscar”, “un film con mezze verità distorte” e “una recente miniserie che non ha colto nel segno... Tutti fatti da persone che non conoscevano la mia famiglia e non mi conoscono veramente” come motivi per cui ha deciso di condividere la sua storia ora.

“Finalmente, ero furiosa!” ha detto. “Durante una cena una sera, ho deciso, è la mia storia... La condividerò con voi perché mi avete dato tanto amore.”

Il progetto è una collaborazione con il premio Pulitzer Heidi Evans, l'ex del Los Angeles Times Josh Getlin e il vincitore del Tony Michael Feinstein, che è un vecchio amico di Minnelli.

“Siamo stati legati per 40 anni. Come Ambasciatore del Great American Songbook e il mio collaboratore preferito,” ha detto di Feinstein. “Michael è uno dei grandi, è affilato come un rasoio e dice la verità. Questo è importante perché, mentre volo verso l'ottavo decennio della mia vita, i ricordi differiscono.”

La figlia dell'icona Judy Garland aveva un messaggio per i suoi sostenitori, scrivendo “Grazie a tutti per amarmi tanto... preoccuparsi per me.”

“Voglio che sappiate che sono ancora qui, ancora in forma, ancora amo la vita e ancora creo,” ha detto nella sua dichiarazione. “Quindi, fino all'arrivo di questo libro, sapete che sto ridendo, sono al sicuro in ogni modo, circondata da persone care e sono entusiasta di vedere cosa c'è dietro l'angolo della vita. Ragazzi, aspetta di sentire questo.”

Il libro di Minnelli è previsto per essere pubblicato in primavera del 2026.

Lena Minnelli ha espresso il desiderio di mettere le cose in chiaro sulla sua vita, dicendo "Sono stanca delle rappresentazioni errate nei film e nelle serie TV, quindi ho deciso che è ora di condividere le mie storie divertenti." Nel memoir collaborativo, Minnelli e il suo team si prefiggono di offrire una rappresentazione autentica della sua vita, promettendo "Questo viaggio ricco di intrattenimento offrirà una prospettiva da insider che non si può trovare in alcun altro mezzo di intrattenimento."

