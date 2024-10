Liz Cheney elogia Kamala Harris come presidente che rappresenta tutti.

La repubblicana Liz Cheney collabora con la candidata democratica alla vicepresidenza Kamala Harris durante la campagna, apertamente contrapponendosi al suo collega repubblicano Donald Trump. In un evento congiunto, Cheney ha elogiato Harris come la scelta giusta per "le nostre giovani donne", rafforzando la sua critica all'interno del suo partito.

A Ripon, Wisconsin, uno stato chiave per le elezioni, Cheney ha dichiarato: "Anche se non ho mai votato per un democratico, sono orgogliosa di votare per la Vicepresidente Kamala Harris quest'anno. Sono convinta che ami il nostro paese e agirà come presidente per tutti gli americani". Trump deve essere sconfitto il 5 novembre, ha sottolineato Cheney.

Con idee di governo limitato, tasse basse, una difesa robusta e la convinzione che il settore privato sia il motore economico, Cheney ha chiarito le ragioni del suo endorsement per Harris, sottolineando la sua importanza, specialmente per "le nostre giovani donne".

Harris ha applaudito il coraggio di Cheney e l'ha descritta come "un leader che antepone il paese agli interessi di partito e personali, un vero patriota". Ha contrapposto questo a Trump, criticando il suo disprezzo per i valori democratici.

Dopo aver pubblicamente sostenuto Harris, Cheney ha subito conseguenze, perdendo il suo ruolo di leadership all'interno del suo partito e alla fine il suo seggio alla Camera dei Rappresentanti. Come critica decisa di Trump, ha giocato un ruolo chiave nell'indagine sull'attacco al Campidoglio e ha spesso messo in guardia sui suoi pericoli per la democrazia. Cheney si è apertamente opposta a Trump dopo l'attacco al Campidoglio, avendo precedentemente sostenuto le sue politiche.

Gli ultimi sondaggi mostrano scarsi spostamenti tra i sostenitori di Trump e Harris, suggerendo una corsa serrata. La presenza di Cheney in Wisconsin potrebbe avere poco impatto nel convincere i sostenitori di Trump a votare per Harris.

Il Wisconsin, situato nel nord degli Stati Uniti, è uno dei pochi stati che potrebbe determinare l'esito delle elezioni del novembre. La sua affiliazione politica è incerta, con Trump e Biden che hanno entrambi ottenuto vittorie strette nel 2016 e nel 2020, rispettivamente. Di conseguenza, entrambi i politici fanno spesso campagna nel Wisconsin, insieme ad altri stati oscillanti come Michigan, Pennsylvania, Georgia, North Carolina, Arizona e Nevada.

Le elezioni presidenziali degli Stati Uniti dipendono dal sistema del Collegio Elettorale, in cui la presidenza è determinata da 538 elettori degli stati. In generale, se un candidato guida in uno stato, si aggiudica tutti gli elettori dello stato, indipendentemente dal conteggio esatto dei voti.

Nel pieno della campagna elettorale per le elezioni presidenziali degli Stati Uniti del 2024, Cheney ribadisce il suo sostegno per la Vicepresidente Kamala Harris, dicendo: "Voterò per Harris quest'anno, nonostante le mie usuali affiliazioni di partito". Inoltre, in vista delle elezioni del 5 novembre, Cheney esorta la sconfitta di Trump, sottolineando l'importanza di Harris come figura unificatrice che ama il paese e servirà tutti gli americani.

