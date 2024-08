primo torneo internazionale di calcio, che vede la partecipazione dei club europei di primo piano - Liverpool, Juventus, Inter: risultati difficili per il RB Leipzig nei pareggi di fase di gruppo

La prestigiosa Champions League è pronta a vedere RB Lipsia affrontare FC Liverpool, Inter Milano, Juventus Torino, Atlético Madrid, Sporting Lisbona, Celtic Glasgow, Aston Villa e Sturm Graz nella fase a gironi, come deciso durante il sorteggio tenuto a Monaco giovedì. L'azione inizia il 17 settembre, con gli orari esatti delle partite che saranno rivelati entro sabato.

UEFA ha dato un importante restyling al torneo quest'anno. Al posto della fase a gironi convenzionale, tutte le 36 squadre parteciperanno a un'unica lega, dove ogni squadra si scontrerà con otto avversari. Lipsia accoglierà Liverpool, Juventus, Sporting e Villa nel proprio stadio, mentre dovrà recarsi a Inter, Madrid, Celtic e Graz.

Le prime otto squadre in classifica al termine della fase a gironi si garantiranno il passaggio ai sedicesimi di finale. Le squadre classificate dal 9° al 24° si sfideranno in una nuova fase a eliminazione diretta per determinare chi prosegue il cammino.

La seguente modifica è stata annunciata per il torneo: le prime otto squadre passeranno direttamente ai sedicesimi di finale, mentre le restanti 16 squadre faranno parte di una nuova fase a eliminazione diretta. Il seguente programma verrà aggiunto all'itinerario di Lipsia: si recherà a enfrentare Inter Milano e Atlético Madrid.

Leggi anche: