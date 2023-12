L'Italia vince ai rigori contro la Spagna e raggiunge la finale di Euro 2020

Il meraviglioso tiro a giro di Federico Chiesa ha portato l'Italia in vantaggio all'ora di gioco, prima che il sostituto Alvaro Morata completasse una bella azione di passaggio per portare la Spagna in parità a soli 10 minuti dalla fine dei tempi regolamentari.

Senza che nessuna delle due squadre riuscisse a trovare il gol della vittoria nei tempi supplementari, si è andati ai rigori, con Jorginho che ha segnato il calcio di rigore decisivo dopo l'errore di Morata, mandando l'Italia alla sua prima finale internazionale importante da Euro 2012.

Il commissario tecnico Roberto Mancini ha presieduto a una straordinaria inversione di tendenza per l'Italia, che non è riuscita nemmeno a qualificarsi per la Coppa del Mondo nel 2018.

L'Italia ha dato il via a Euro 2020 l'11 giugno con una vittoria per 3-0 contro la Turchia ed è emersa come una delle pretendenti a sorpresa a sollevare il Trofeo Henri Delaunay dopo alcune prestazioni impressionanti - l'attuale gruppo di giocatori è ora a una sola partita dal vincere solo il secondo Campionato Europeo del Paese e il primo dal 1968.

Qualunque sia la squadra che affronterà nella finale di domenica - Inghilterra e Demark, che si affronteranno mercoledì - pochi scommetteranno contro gli italiani.

Semifinalisti a sorpresa

Sotto la guida di Mancini, che ancora una volta sfoggia il suo soave abito Armani, l'Italia si è allontanata notevolmente dallo stile difensivo organizzato e grintoso che ha contraddistinto gli Azzurri nel corso degli anni.

Certamente alcuni di questi elementi sono ancora presenti, soprattutto nella leadership dei veterani difensori centrali Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, ma Euro 2020 ha visto l'Italia adottare uno stile d'attacco più fluido e aggressivo.

Sfortunatamente, uno dei componenti chiave del successo della squadra fino ad ora, Leonardo Spinazzola, resterà fuori per diversi mesi dopo aver subito un infortunio all'Achille nella vittoria dei quarti di finale contro il Belgio.

Al contrario, la Spagna ha iniziato il torneo in modo relativamente fiacco, riuscendo solo a pareggiare contro Svezia e Polonia. Sebbene la squadra di Luis Enrique abbia certamente dominato quelle partite, la sua sregolatezza davanti alla porta ha fatto sì che il suo incessante calcio basato sul possesso mancasse di un taglio.

Tutto è cambiato nella terza partita della fase a gironi contro la Slovacchia, dove un incredibile autogol del portiere Martin Dubravka ha aperto le porte e la Spagna ha segnato 10 gol in sole due partite.

La semifinale di martedì tra le due squadre è stata la prima volta in cui Wembley ha potuto ospitare ben 60.000 tifosi - rispetto ai 45.000 dei precedenti turni a eliminazione diretta - in quanto il governo britannico ha permesso un aumento della capacità in vista dell'abolizione delle restrizioni.

Era da più di un anno che uno stadio del Regno Unito non ospitava una folla di queste dimensioni e i due gruppi di tifosi si sono sentiti in dovere di sostenere le loro squadre in massa.

Se aveste chiuso gli occhi per 90 secondi durante l'inno nazionale italiano, sareste stati perdonati se aveste pensato di essere tornati allo Stadio Olimpico di Roma, dove l'Italia aveva giocato le sue tre partite della fase a gironi.

E mentre l'inno nazionale della Spagna, senza parole, non ha portato lo stesso livello di rumore dal mare di magliette rosse all'estremità opposta dello stadio, i loro sostenitori sono stati senza dubbio i più rumorosi tra i due una volta che la partita ha preso il via.

Quando alcuni tifosi dell'Inghilterra - seduti nel catino superiore di Wembley - hanno iniziato a cantare "It's Coming Home", i supporter spagnoli e italiani si sono uniti nei fischi per soffocarli prontamente.

Una volta che l'Italia ha iniziato a prendere piede nella gara, i tifosi spagnoli hanno risposto con grida di "Olé" ogni volta che la squadra effettuava un passaggio durante il successivo periodo di possesso, esultando selvaggiamente dopo che Ferran Torres ha prodotto un pezzo di abilità particolarmente curato.

L'azione si è conclusa con l'inserimento di Pedri da parte di Dani Olmo, che ha raccolto il suo tiro bloccato e ha portato il portiere italiano Gianluigi Donnarumma a compiere una bella parata, anche se forse l'attaccante spagnolo avrebbe dovuto fare di più - una frase che è diventata comune a Euro 2020.

La Spagna è stata sicuramente la squadra che ha migliorato sensibilmente nel corso del primo tempo, ma Mikel Oyarzabal ha sprecato probabilmente la migliore occasione della sua squadra, sparando alto sopra la traversa e in profondità nel catino inferiore di Wembley dopo essere stato scelto da Jordi Alba.

Il primo tempo è stato caratterizzato da un intrigante flusso e riflusso, con nessuna delle due squadre in grado di esercitare un significativo periodo di dominio.

Nelle rare occasioni in cui un giocatore italiano è riuscito a infilarsi dietro la difesa spagnola o a trovare un piccolo spazio, è stato rapidamente soffocato da un certo numero di maglie bianche.

Quando finalmente la squadra di Mancini ha avuto un'occasione, Emerson ha trovato solo la parte esterna del legno da un angolo stretto, anche se la mano tesa di Unai Simon è stata forse più casuale di quanto il tiro meritasse.

Finale drammatico

Dopo un inizio di secondo tempo tranquillo, la partita si è animata con uno scambio di occasioni tra le due squadre.

Prima, un Sergio Busquets completamente smarcato avrebbe dovuto fare meglio dopo essere stato trovato da Oyarzabal al limite dell'area, ma ha potuto solo mandare il suo tiro di pochi centimetri sopra la traversa, prima che Chiesa facesse una bella parata su Simon dall'altra parte.

Pochi istanti dopo, però, Chiesa avrebbe finalmente trovato la svolta.

Il rapido contropiede dell'Italia, avviato dalla prontezza di riflessi di Donnarumma, sembra essere stato respinto da Aymeric Laporte, ma Chiesa ha risposto molto più velocemente della fiacca difesa spagnola per raccogliere il pallone e arricciare un meraviglioso tiro nell'angolo lontano.

Lo stadio di Wembley è esploso e per la prima volta in tutta la serata si è capito quanti tifosi italiani erano scesi in questa parte di Londra.

La Spagna risponde bene, incitata dalle grida "si se puede" dei suoi sostenitori, ma non ci riescono Oyarzabal e Olmo che, ben posizionati, mettono in rete i loro tentativi.

La Spagna deve ringraziare Simon per averla mantenuta in partita, con il portiere che esce rapidamente per soffocare il tentativo del sostituto Domenico Berardi.

Tuttavia, la Spagna ha presto ottenuto il pareggio che il suo gioco migliorato meritava.

Un'altra bella azione di passaggio è stata questa volta capitalizzata: Morata - a volte molto criticato in questa competizione - e Olmo hanno giocato un meraviglioso uno-due e il primo ha raccolto meravigliosamente il passaggio di ritorno, prima di infilare con calma nell'angolo basso.

Senza che nessuna delle due squadre riuscisse a trovare il gol della vittoria, il pareggio sarebbe andato ai tempi supplementari, il che significa che tutte le partite a eliminazione diretta disputate dalla Spagna sarebbero durate 120 minuti.

A questo punto, non c'erano certo segni di nervosismo a frenare le squadre.

I tifosi della Spagna, in particolare, hanno intuito che il pareggio era ormai acquisito e hanno quasi esultato per un altro gol a pochi minuti dalla fine del primo tempo supplementare.

Il calcio di punizione di Gerard Moreno è stato parato da Donnarumma, mentre Marcos Llorente ha potuto solo evitare il palo dopo un po' di flipper in area di rigore.

I sostenitori dell'Italia si sono zittiti in un silenzio nervoso, con la loro squadra ormai in contropiede, mentre una piccola sezione di tifosi spagnoli all'altra estremità dello stadio ha iniziato a eseguire una "Macarena" improvvisata.

Gli italiani hanno momentaneamente avuto motivo di festeggiare, credendo che Berardi avesse trovato una vittoria in extremis, solo che il gol è stato annullato per fuorigioco.

Durante il lancio della monetina per decidere da che parte si sarebbero svolti gli shootout, Chiellini rideva mentre cercava scherzosamente di convincere il suo omologo Jordi Alba a permettere che i rigori venissero eseguiti davanti ai tifosi italiani.

Alba è rimasto di sasso, anche quando un raggiante Chiellini lo ha abbracciato. Anche Donnarumma e Simon si sono abbracciati prima dell'inizio dei tiri.

Dopo che Manuel Locatelli e Olmo si sono scambiati i primi calci piazzati, i successivi cinque rigori sono stati tutti segnati prima che Morata vedesse il suo debole tentativo parato in basso da Donnarumma.

L'allenatore della Spagna Enrique ha suggerito che Morata era alle prese con un infortunio.

"Morata ha avuto un problema agli adduttori, ma ha voluto comunque tirare il rigore e questo la dice lunga sulla sua personalità", ha detto ai giornalisti dopo la partita.

"È stato gigantesco per noi in questo torneo... Nello sport professionistico tutti dobbiamo imparare a vincere e ad accettare le sconfitte. Per questo voglio congratularmi con l'Italia".

"Torniamo a casa in Spagna con la consapevolezza di essere stati chiaramente tra le migliori squadre di questo torneo".

Jorginho è intervenuto subito dopo, con la freddezza che lo contraddistingue per mandare Simon in contropiede e far rotolare con disinvoltura il pallone nell'angolino.

La massa di maglie blu dietro la porta si è sollevata, mentre migliaia di tifosi si sono avvicinati per festeggiare con il loro eroe.

Raggiungere la finale era forse qualcosa che nemmeno i più accaniti sostenitori italiani avrebbero potuto prevedere con sicurezza prima del torneo, ma ora vincere tutto sembra una possibilità molto realistica.

Fonte: edition.cnn.com