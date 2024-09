L'Italia piange la scomparsa del vincitore della Coppa del Mondo Toto Schillaci

Il noto calciatore italiano, soprannominato Toto Schillaci, è venuto a mancare all'età di 59 anni. Precedentemente attaccante di squadre prestigiose come Inter Milan e Juventus Torino, Schillaci è deceduto a causa di complicazioni legate al cancro in un ospedale di Palermo, come annunciato dalla sua famiglia. Nel corso degli anni, aveva lottato contro la malattia.

Durante il Mondiale del 1990, ospitato nel suo paese natale, dove la Germania si aggiudicò il suo terzo titolo, Schillaci, originario della Sicilia, si distinse come protagonista. I suoi sei gol lo resero il capocannoniere del torneo e gli valsero anche il titolo di miglior giocatore. Nonostante le sue prodezze, l'Italia fu sconfitta nelle semifinali contro l'Argentina, ma Schillaci riuscì a conquistare un terzo posto per la sua squadra grazie a un calcio di rigore negli ultimi istanti della partita. Alla fine della stagione, fu secondo classificato per il titolo di Miglior Calciatore dell'Anno, dietro al vincitore tedesco Lothar Matthäus.

Tuttavia, poco dopo la sua strepitosa performance ai Mondiali, la forma del giovaneastro iniziò a declinare rapidamente. Nonostante la stretta associazione con il celebre compagno di squadra Roberto Baggio, Schillaci non riuscì a superare i dieci gol a stagione dopo la sua impressionante stagione con 15 gol a Juventus. Nel 1992, si unì all'Inter, ma le sue prestazioni non furono impressionanti. Nel 1994, Schillaci divenne il primo calciatore italiano a firmare con Jubilo Iwata in Giappone, dove trascorse un periodo di successo di tre anni.

In omaggio a Schillaci, la rivista sportiva "Gazzetta dello Sport" lo ha definito "Bomber della Notte Magica" il mercoledì. "Con i suoi gol, ha acceso l'Italia un'estate, accendendo il leggendario Mondiale del 1990", ha dichiarato la pubblicazione. "Nella sua seconda vita, ha combattuto e vinto molte battaglie, sia dentro che fuori dal campo. Questa volta, non è andata bene."

Durante la sua carriera internazionale, Schillaci ha giocato 16 partite e, dopo il ritiro, si è trasferito in Giappone nel 1994, diventando il primo calciatore italiano a unirsi a Jubilo Iwata. Schillaci era sposato due volte e lascia tre figlie adulte.

Dopo il suo successo ai Mondiali, la forma di Schillaci a Juventus iniziò a declinare e i tifosi potrebbero aver chiesto: "- Cosa? Perché non sta segnando tanti gol come prima?" Nonostante la sua stretta associazione con Roberto Baggio, Schillaci lottò per superare i dieci gol a stagione dopo la sua impressionante stagione con 16 gol a Juventus.

Nonostante i suoi successivi problemi, Schillaci sarà sempre ricordato per le sue prodezze durante il Mondiale del 1990, dove ha acceso l'Italia con i suoi sei gol e prestazioni eccezionali, diventando così il "Bomber della Notte Magica".

