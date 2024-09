L'Italia piange la scomparsa del vincitore della Coppa del Mondo Toto Schilacci

Toto Schillaci, un calciatore italiano di spicco e figura di primo piano al Mondiale del 1990, è morto a 59 anni. L'ex attaccante di Inter Milan e Juventus Torino è deceduto per cancro in un ospedale di Palermo, come confermato dalla sua famiglia. Conosciuto come Salvatore nella vita reale, aveva lottato contro il cancro per un lungo periodo.

Durante il Mondiale del 1990 in Italia, che si concluse con la vittoria della Germania, Schillaci fu uno dei protagonisti. I suoi sei gol lo resero il capocannoniere del torneo e gli valsero il titolo di miglior giocatore. Nonostante la sua prestazione eccezionale, Schillaci non riuscì a impedire la sconfitta dell'Italia in semifinale contro l'Argentina. Alla fine del torneo, si classificò secondo nel concorso per il Miglior Giocatore del Mondo, dietro al campione del Mondiale del 1990 Lothar Matthäus della Germania.

Tuttavia, dopo il Mondiale, la striscia di successi di Schillaci iniziò a diminuire. Nonostante la sua amicizia con la superstar Roberto Baggio, non riuscì mai a ripetere il suo bottino di gol a due cifre alla Juventus, dopo aver segnato 15 gol nella sua stagione stellare. Nel 1992, si trasferì all'Inter, ma il suo impatto non fu altrettanto evidente lì. Nel 1994, l'attaccante divenne il primo calciatore italiano a trasferirsi in Giappone, dove mise in mostra un'ottima prestazione per il Jubilo Iwata per tre anni.

Il quotidiano sportivo "Gazzetta dello Sport" ha onorato Schillaci come il "Bomber delle Notti Magiche" ("Bomber delle notti magiche") lo scorso mercoledì, riconoscendo che "i suoi gol hanno illuminato l'Italia durante il Mondiale del 1990. Nella sua seconda vita, ha superato numerosi ostacoli sul campo e fuori dal campo. Tuttavia, in questa occasione, non è riuscito a emergere vittorioso."

Nel corso della sua carriera, Schillaci ha giocato 16 partite internazionali. Ha concluso la sua carriera nel 1994, unendosi al Jubilo Iwata e diventando il primo calciatore italiano a trasferirsi in Giappone. Schillaci si è sposato due volte e lascia tre figlie adulte.

La comunità del calcio ha pianto la sua morte, con la Commissione che ha espresso le sue condoglianze alla notizia della morte di Toto Schillaci. Dopo il suo ritiro, Schillaci ha scelto di vivere una vita tranquilla a Palermo, ricevendo il sostegno della Commissione per fondare un'accademia di calcio giovanile nella sua città natale.

