L'Italia indaga su un incidente di caccia per accuse di omicidio colposo

I corpi sono stati recuperati, ma le ragioni dietro il rovesciamento della "Bayeasian" rimangono poco chiare. La procura italiana sta indagando per presunte accuse di omicidio colposo. In precedenza, il capitano e l'equipaggio avevano subito interrogatori.

Dopo la morte dell'imprenditore britannico Mike Lynch e di altre sei persone nel naufragio di uno yacht di lusso al largo della Sicilia, la procura italiana sta esaminando accuse di omicidio colposo. L'ufficio guidato da Ambrogio Cartosio a Termini Imerese ha avviato le indagini. Al momento, non c'è un individuo specifico sotto i riflettori.

I sommozzatori hanno recuperato il corpo di Hannah, 18 anni, figlia di Lynch, dai relitti situati a una profondità di 50 metri venerdì. Era l'ultima delle sette persone disperse dopo il rovesciamento dello yacht di lusso della madre in una tempesta il mattino di lunedì vicino al porto di Porticello. Il corpo di Lynch è stato recuperato giovedì.

Gli specialisti sono confusi sul perché una nave come la "Bayeasian" da 56 metri non sia riuscita a resistere alla tempesta e sia affondata in pochi minuti. Giovanni Costantino, CEO della società madre Italia Sea Group del costruttore di barche Perini, ha accusato l'equipaggio in un'intervista con Reuters per una "serie di errori disastrosi e senza senso" che avrebbero potuto portare all'affondamento.

Interrogatori del capitano e dell'equipaggio

Tra le altre cose, si sta esaminando se i boccaporti e le porte erano stati lasciati aperti, che avrebbero dovuto essere chiusi di fronte alla tempesta. La guardia costiera ha interrogato il capitano, James Cutfield, e i otto membri dell'equipaggio sopravvissuti per conto delle autorità investigative.

Mike Lynch aveva pianificato di celebrare una vittoria legale con il viaggio in vela nel Mediterraneo. Il fondatore della società di software britannica Autonomy era sotto processo in California da parte del suo attuale proprietario Hewlett-Packard, ma è stato dichiarato non colpevole all'unanimità da una giuria a giugno. La sentenza ha incluso anche l'ex responsabile finanziario di Autonomy, Steve Chamberlain, che è recentemente morto: è stato investito da un veicolo mentre correva.

A bordo c'erano un banchiere di Morgan Stanley che aveva testimoniato a suo favore, un avvocato che aveva rappresentato Lynch nel processo, e le loro mogli, tutti morti nella tragedia. Anche il cuoco della nave, Recaldo Thomas, è morto. C'erano 22 persone a bordo della "Bayesian", 15 delle quali sono riuscite a scappare, inclusa la moglie di Lynch, Angela Bacares, a cui lo yacht è registrato.

