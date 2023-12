L'Italia elimina il Belgio in un thriller a Euro 2020 e avanza alle semifinali

Tutte e tre le reti del 2-1 degli Azzurri sono arrivate nel primo tempo, con i brillanti colpi di Nicolò Barella e Lorenzo Insigne che hanno aperto un vantaggio di due gol.

Tuttavia, il deficit è stato dimezzato pochi istanti dopo, quando Romelu Lukaku ha trasformato dal dischetto un fallo maldestro di Giovanni Di Lorenzo sull'adolescente Jeremy Doku, che si è distinto tra alcune delle stelle più affermate del Belgio.

Lukaku ha avuto due grandi opportunità per pareggiare nel secondo tempo, ma alcuni interventi difensivi dell'Italia hanno impedito all'attaccante dell'Inter Milan di vedere bene la porta.

L'Italia ha giocato con le spalle al muro per gran parte della partita, ma la mancanza di incisività del Belgio in avanti ha fatto sì che la coppia di difensori centrali veterani composta da Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci fosse raramente messa in difficoltà.

Stelle in declino?

Il Belgio è arrivato a questo torneo con grandi aspettative: molti hanno etichettato Euro 2020 come l'ultima occasione per la vecchia "generazione d'oro" del Paese di vincere un po' di argenteria.

I Diavoli Rossi sono stati sicuramente all'altezza delle aspettative, vincendo tutte e tre le partite del girone prima di battere efficacemente, anche se non in modo netto, il Portogallo campione in carica negli ultimi 16 anni.

Al contrario, pochi si aspettavano che l'Italia potesse brillare come ha fatto a Euro 2020.

L'energia senza limiti di Leonardo Spinazzola e Manuel Locatelli ha dato a questa squadra un'eccitante capacità di attacco, mentre il ritorno di Marco Verratti dall'infortunio ha dato al centrocampo un maggiore controllo.

Il Belgio ha iniziato la partita - forse come previsto - in prima linea, con Lukaku che ha trovato spazio dietro la difesa italiana in due occasioni. Le occasioni non sono andate a buon fine, ma è stato un segnale di ciò che sarebbe accaduto in futuro, visto che il Belgio ha dominato la mezz'ora iniziale.

L'Italia ha pensato di passare in vantaggio in contropiede dopo che Leonardo Bonucci ha trasformato la punizione di Insigne, ma il VAR ha stabilito che il difensore era in fuorigioco.

Oltre a Eden Hazard, anche Kevin De Bruyne avrebbe dovuto saltare questa partita per infortunio - o perlomeno essere in forma solo per la panchina - ma il tecnico Roberto Martinez ha sorpreso tutti inserendo la stella del Manchester City nella formazione titolare.

L'infortunio alla gamba non ha certo ostacolato De Bruyne, che ha dettato il gioco da centrocampo ed è apparso esplosivo in contropiede.

Dopo una delle sue numerose sortite in avanti, il suo dolce tiro di sinistro è stato salvato brillantemente dal portiere dell'Italia Gianluigi Donnarumma. Il giovane portiere è stato chiamato nuovamente in causa poco dopo, deviando sul palo un tiro basso di Lukaku.

Ma il Belgio deve rimpiangere di non essere riuscito a capitalizzare il dominio iniziale, perché l'Italia passa in vantaggio alla mezz'ora.

Barella raccoglie un pallone vagante all'interno dell'area di rigore e in qualche modo si fa strada tra tre maglie rosse, prima di scagliare un colpo violento sul palo lontano che non lascia scampo a Thibaut Courtois.

Il Belgio ha ripreso da dove aveva lasciato prima del gol, sbuffando e sbuffando ma senza impensierire la linea di fondo dell'Italia.

La squadra di Mancini si è forse allontanata un po' dal classico manuale italiano di difesa, ma molti dei tratti distintivi che hanno reso vincenti le squadre italiane del passato sono rimasti, in particolare nella gestione della difesa da parte del veterano Chiellini.

Tuttavia, sarebbe stata l'Italia a segnare di nuovo ed è stato Insigne a realizzare uno dei gol più belli del torneo. Il piccolo attaccante del Napoli ha tagliato all'interno del campo con il piede destro e ha scagliato un meraviglioso tiro che ha superato il braccio teso di Courtois e si è infilato nell'angolo più lontano.

Il Belgio è rimasto scioccato, i suoi giocatori sono rimasti in piedi con le mani sui fianchi mentre Martinez guardava a braccia conserte, già con un pizzico di rassegnazione sul volto.

Ma la sua squadra ha avuto un'ancora di salvezza pochi secondi dopo, quando l'arbitro Slavko Vincic ha indicato il punto di rigore a seguito di una spinta maldestra - anche se un po' morbida - di Di Lorenzo su Doku.

Lukaku non ha commesso alcun errore e ha battuto il rigore al centro della porta.

Se i 45 minuti iniziali sono stati all'altezza del miglior tempo di calcio di Euro 2020, il secondo periodo non è iniziato nello stesso modo. Entrambe le squadre sembrano accontentarsi di riprendere fiato, ma il Belgio inizia presto a premere in avanti alla ricerca del pareggio.

La prima occasione è arrivata allo scoccare dell'ora, dopo che Doku, con una corsa e un passaggio incisivo, ha trovato De Bruyne, che ha piazzato il pallone davanti alla porta. Sembrava che Lukaku potesse fare un semplice tap in sul palo lontano, ma una deviazione di Spinazzola ha tolto la palla dalla portata dell'attaccante.

I difensori dell'Italia, in particolare Chiellini, festeggiano con Spinazzola come se avesse segnato un gol.

Il Belgio ha continuato a fare di tutto per colpire l'Italia, compreso il portiere Courtois per l'ultimo calcio d'angolo della partita, ma in realtà la linea arretrata italiana non sembrava mai in grado di fare breccia.

Per la "generazione d'oro" del Belgio potrebbe essere la fine del percorso, ma l'Italia - che non è riuscita nemmeno a qualificarsi per la Coppa del Mondo del 2018 - ha ora una possibilità realistica di vincere il primo trofeo importante dalla Coppa del Mondo del 2006.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com