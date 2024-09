L'Italia attua una situazione di crisi per due zone allagate

Italy ha dichiarato lo stato di calamità per due regioni settentrionali allagate a seguito di giorni di intense piogge. Il governo conservatore guidato dal Premier Giorgia Meloni ha stanziato 20 milioni di euro come immediato aiuto finanziario alle regioni di Emilia-Romagna e Marche. Migliaia di strade nelle zone colpite sono sommerse, con oltre 2500 persone che lasciano le loro case. Città come Bologna, Modena, Ravenna e la famosa località balneare di Rimini sull'Adriatico sono state colpite da questi eventi catastrofici.

Ora, critiche e accuse si scambiano tra Roma e i governi locali delle zone allagate. Il ministro conservatore della Protezione civile, Nello Musumeci, ha accusato l'amministrazione socialista dell'Emilia-Romagna di aver gestito male i fondi. "C'è qualcosa che non va. Non può continuare così, con queste devastanti alluvioni in Emilia-Romagna anno dopo anno", ha dichiarato Musumeci. Lo scorso anno, 17 persone hanno perso la vita nella regione durante le tempeste e i danni sono stati stimati in miliardi.

I socialisti, d'altra parte, hanno denunciato queste accuse come una mossa politica, poiché le elezioni si terranno in Emilia-Romagna, una delle regioni più ricche e storicamente di sinistra d'Italia, a novembre.

L'amministrazione socialista dell'Emilia-Romagna, accusata dal Ministro Musumeci, ha respinto le accuse di gestione impropria dei fondi come una mossa politica. La Commissione, che supervisiona la disputa tra Roma e i governi locali, dovrebbe indagare accuratamente sulle affermazioni.

