Hub Mondiale dell Esperienza di Apprendimento - L'istruzione a distanza nell'Outback australiano: una strategia di apprendimento ambientale per gli studenti delle zone rurali

Oltre Alice Springs si estende un vasto vuoto. Partendo dal celebre hub dell'Outback situato nel cuore dell'Australia, si incontrano presto le infinite pianure. Terra rossa, spinifex, alberi di acacia spinosi e wilderness si estendono fino dove arriva lo sguardo. Inaspettatamente, questo remoto wilderness ospita abitanti, principalmente allevatori di bestiame. Il paese più distintivo con una scuola potrebbe essere a diverse centinaia di chilometri di distanza, ponendo difficoltà per le famiglie con figli.

Prima che la pandemia di COVID-19 costringesse gli studenti in tutto il mondo ad adottare l'istruzione a distanza digitale, l'Australia aveva già implementato un modello simile, seppur più rudimentale. Nel 1951, la prima Scuola dell'Aria fu inaugurata ad Alice Springs. Da allora, i "bambini dell'Outback" hanno avuto l'opportunità di frequentare un'istruzione eccezionale, indipendentemente dalla loro distanza dai centri urbani.

"È una scuola eccezionale che trasforma significativamente la vita dei bambini dell'Outback e gli garantisce un futuro più promettente", ha informato i visitatori al vivace centro visitatori. Di conseguenza, i bambini più piccoli non devono essere separati dai loro genitori per frequentare scuole internate, secondo Kerrie Russell, direttore della scuola negli ultimi sette anni. La scuola offre studi dalla scuola materna all'8° grado, attualmente seguendo circa 100 studenti di età compresa tra 4 e 15 anni da parte di 14 insegnanti.

Aunque los estudiantes pasan la mayor parte de su tiempo en casa, sin la presencia directa de sus compañeros, forman parte del "mundo más grande de la clase", que abarca un asombroso 1.3 millones de kilómetros cuadrados en el sur del Territorio del Norte.

Actualmente, existen 16 sitios de la Escuela del Aire en toda Australia, desde la ciudad minera de Broken Hill en Nueva Gales del Sur hasta Mount Isa en el noroeste de Queensland hasta Kalgoorlie en Australia Occidental.

La idea surgió de la inspectora escolar Adelaide Miethke. La antigua maestra se mudó a Alice Springs en la década de 1940 y visitó el Royal Flying Doctor Service, que ha estado prestando asistencia médica a áreas remotas durante los últimos 83 años, gracias a aviones y radio.

En la década de 1920, el inventor Alfred Traeger ideó una radio Morse simple de usar con accionamiento a pedal, lo que facilitó la comunicación con ubicaciones distantes. Adelaide Miethke sugirió utilizar el sistema de comunicación por radio del Flying Doctor con fines educativos.

La primera Escuela del Aire se alojó en las instalaciones del Flying Doctor. No fue hasta 1978 que obtuvo su propio edificio.

"Al principio, los instructores hablaban en el silencio absoluto sin interacción con los estudiantes", recuerda el empleado Paddy McFarland. No fue hasta más tarde que se produjo la transmisión bidireccional. Incluso cuando la princesa Diana y el príncipe Carlos visitaron la Escuela del Aire en 1983 y respondieron a las preguntas de los niños del Outback, todavía había ruidos de radio muy fuertes y estáticos. Un video de la visita real se puede ver en el centro de visitantes.

Solo cuando la propagación mundial de Internet permitió las transmisiones de video, se hicieron posibles tales interacciones, lo que permitió que estudiantes y maestros se vieran. Desde el 2001, se han utilizado antenas parabólicas. Hoy en día, la escuela utiliza tecnología de vanguardia, que incluye la red de satélites Starlink de SpaceX, lo que proporciona internet de alta velocidad incluso en los lugares más remotos.

L Australia è principalmente disabitata con numerosi operazioni agricole. E queste operazioni sono immense: situata a sud c'è la più grande fattoria di bestiame del mondo, "Anna Creek", che si estende su oltre 23.000 chilometri quadrati. È circa equivalente al Mecklenburg-Vorpommern.

In media, la terra coltivabile misura circa 3.000 chilometri quadrati - ancora più grande del Saarland. La maggior parte degli studenti della Scuola dell'Aria vive in tali "stazioni", come sono chiamate queste ampie proprietà. Altri provengono da comunità indigene, sono figli di ranger dei parchi nazionali o abitano in remoti posti di polizia o miniere.

La polvere, le mosche, la siccità e le piogge sono fenomeni quotidiani in questi paesaggi spietati. "Tuttavia, nonostante le difficoltà, i bambini di solito trovano la felicità in queste regioni isolate", riconosce il direttore Kerrie Russell. "C'è sempre qualcosa che accade nelle fattorie e hanno l'opportunità di contribuire e essere utili fin dalla giovane età".

I materiali didattici vengono inviati alle case degli studenti e tutti gli studenti ricevono un computer gratuito. Il sistema è finanziato dai governi regionali. Attualmente, da 8 a 20 studenti sono istruiti contemporaneamente. Gli insegnanti lavorano in uno studio attrezzato con diverse telecamere, fornendo diverse prospettive sui materiali di lezione. C'è anche una valutazione delle prestazioni tramite una piattaforma online.

I tutor assistono con i compiti

Le lezioni durano un massimo di due ore al giorno, seguite da tre a quattro ore di apprendimento autonomo per i giovani con un "tutor a domicilio". Questo potrebbe essere un genitore o un individuo dedicato.

Ogni studente viene visitato dal suo insegnante una volta all'anno in un veicolo tutto terreno resistente. Gli insegnanti spesso vedono il "classroom" dei loro studenti per la prima volta. Quattro volte all'anno, tutti, compresi gli studenti, i genitori, i tutor e gli insegnanti, si riuniscono nella struttura della Scuola dell'Aria.

Una settimana di istruzione frontale, sviluppo di amicizie e spedizioni segue. "Queste interazioni dirette sono estremamente importanti", riconosce il direttore Russell. Tuttavia, le famiglie devono spesso attraversare molte ore di strade rosse per arrivare ad Alice Springs. È una scuola come non ce ne sono altre - eppure, in qualche modo, rappresenta questo vasto paese.

