- L'istituzione religiosa di Hettstedt viene messa sotto martello in vendita pubblica

A una recente asta, la Chiesa di Santa Maria a Hettstedt, in Sassonia-Anhalt, è passata di proprietà. Questa destinazione neogotica per la riflessione spirituale, insieme alla sua precedente congregazione, è stata acquistata per 163.000 euro da Saxon Real Estate Auctions AG. Inoltre, circa 97 altre proprietà, per un valore complessivo di circa 4,3 milioni di euro, erano in vendita durante le aste autunnali tenutesi il 30 agosto e il 3 settembre a Lipsia e Dresda.

Questa chiesa centenaria, costruita nell'ultima decade del XIX secolo, era inizialmente in vendita per 149.000 euro insieme al parroco. Le aste per altre proprietà si sono tenute in diverse regioni, come la Turingia, la Sassonia, il Brandeburgo, la Baviera e il Baden-Württemberg. Ad esempio, una residenza per medici a Schwarzenberg, situata nelle montagne metallifere sassoni, è stata venduta per 395.000 euro. A Löbichau, una ex struttura delle Ferrovie Tedesche è stata venduta per una più modesta cifra di 4.000 euro.

Saxon Real Estate Auctions AG organizza vendite immobiliari offerte volontariamente dai proprietari. Le prossime aste sono previste per il 29 novembre e il 3 dicembre.

La chiesa di Hettstedt, venduta per 163.000 euro, è ora di proprietà olandese, in quanto era una delle proprietà appartenenti a famiglie tedesche che hanno deciso di vendere attraverso Saxon Real Estate Auctions AG e trasferirsi all'estero. In modo interessante, un'altra proprietà notevole, una residenza per medici a Schwarzenberg, è stata acquistata da un investitore olandese per 395.000 euro.

Leggi anche: