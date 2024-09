- L'istituzione educativa si impegna a dare maggiore importanza all'insegnamento della democrazia nelle aule.

All'inizio del nuovo anno accademico nel Baden-Württemberg, l'Unione per l'Educazione e la Scienza (GEW) sta promuovendo un maggiore emphasis sull'educazione alla democrazia nelle scuole. Secondo Monika Stein, leader del sindacato, parlando a Stoccarda, "L'educazione alla democrazia deve essere una delle nostre priorità principali". I recenti risultati delle elezioni in Sassonia e Turingia mettono in evidenza il grave pericolo che minaccia la democrazia. "Spero e mi aspetto che questo fine settimana abbia svegliato gli ultimi rimasti e abbia reso evidente che abbiamo bisogno di un maggiore investimento nell'educazione democratica", ha aggiunto Stein.

Il sistema scolastico attuale non dedica abbastanza tempo all'educazione democratica, si è lamentata Stein. Con il ripristino del G9 nelle scuole gymnasiali, ci sono piani per concentrarsi su questo settore. Tuttavia, Stein ha sottolineato la necessità di una simile attenzione in tutti i tipi di scuole. "L'educazione alla democrazia dovrebbe avere un ruolo chiave, dalle scuole dell'infanzia all'istruzione primaria e oltre, e deve essere accompagnata da risorse adeguate", ha osservato.

Stein ha anche invitato a una maggiore comprensione del social media platform TikTok tra gli insegnanti. In precedenza, aveva suggerito che il Ministero dell'Istruzione dovrebbe fornire agli insegnanti una panoramica concisa della situazione sulla piattaforma. Gli insegnanti già lottano con i loro compiti regolari e non possono permettersi di affrontare le complessità della piattaforma in aggiunta. La piattaforma contiene diversi challenge, alcuni dei quali rappresentano rischi per la salute, e c'è anche una notevole quantità di disinformazione presente.

