L'Istituto sperimentato rinascita di casi di morbillo a causa di virus Usutu resurfacing

In Germania, un numero significativo di merli sta attualmente morendo a causa del virus Usutu, diffuso dalle zanzare. Circa il 25% dei campioni aviari esaminati e testati quest'anno sono risultati positivi al virus, secondo l'Istituto Bernhard Nocht per la Medicina Tropicale di Amburgo. Dall'inizio dell'anno, sono stati inviati all'istituto di Amburgo oltre 120 animali morti, tra cui merli, tordi e falchi. A confronto, nel 2023 sono stati segnalati solo 100 incidenti.

Aumento delle segnalazioni di uccelli malati o morti in Bassa Sassonia

L'Unione per la Conservazione della Natura e della Biodiversità (NABU) ha ricevuto quasi il doppio delle segnalazioni riguardanti uccelli malati o morti rispetto allo stesso periodo del 2023. Fino ad ora, NABU ha ricevuto 1.536 segnalazioni riguardanti 1.806 uccelli morti e 1.060 malati tramite la loro piattaforma online.

Le segnalazioni provengono principalmente da tutta la nazione, con un focus particolare sulla Bassa Sassonia. Sono state segnalate almeno 800 morti e oltre 400 malati di merli lì, il che rappresenta più del sei volte il numero di segnalazioni dello stesso periodo del 2023.

I numeri potrebbero aumentare ulteriormente

L'esperto di conservazione degli uccelli di NABU, Marco Sommerfeld, ipotizza che questi numeri potrebbero essere solo la punta dell'iceberg e potrebbero aumentare significativamente in futuro. Se la tendenza continuerà, le popolazioni di merli potrebbero subire un altro grave colpo, poiché i numeri di merli ad Amburgo sono diminuiti di circa il 40% nel 2018 e non si sono ancora ripresi. Tale perdita pesante è preoccupante per una specie così diffusa.

Documentare la diffusione del virus

L'Istituto Bernhard Nocht e NABU si affidano all'aiuto del pubblico e sperano che le persone continuino a segnalare e inviare animali morti o malati, in modo da poter tracciare, documentare e valutare scientificamente la diffusione del virus.

Il virus Usutu è trasmesso dalle zanzare autoctone. Gli uccelli infetti manifestano sintomi di letargia e declino prima di morire nel giro di pochi giorni. Identificato per la prima volta in Germania nel 2011, il patogeno rappresenta il primo caso di una consistente moria di uccelli nel paese. Il virus tropicale è stato stabilito in Europa da più di un decennio e continua a diffondersi, secondo NABU.

L'Unione per la Conservazione della Natura e della Biodiversità (NABU) incoraggia le persone nelle aree colpite dal virus Usutu a segnalare gli uccelli malati o morti sulla loro piattaforma online, poiché i dati di queste segnalazioni possono aiutare NABU e l'Istituto Bernhard Nocht a monitorare e documentare la diffusione del virus.

