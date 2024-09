- L'istituto scolastico è stato momentaneamente evacuato a causa dell'odore di gas.

A causa di un forte odore di gas e di difficoltà respiratorie che hanno interessato sia studenti che insegnanti, una scuola situata a Neubrandenburg ha dovuto essere momentaneamente evacuata. I evacuati sono stati ospitati in una palestra, come riferito da un rappresentante della città. Sei persone hanno segnalato problemi respiratori e hanno ricevuto cure sul posto. La scuola è stata subsequently riaperta e le lezioni alla Scuola Regionale Est "Am Lindetal" sono riprese come al solito.

Oltre ai soccorritori e ai pompieri, anche le forze dell'ordine erano presenti sulla scena per indagare sull'incidente. Secondo il rappresentante, solo una stanza era stata interessata e i pompieri sono riusciti ad accedervi senza bisogno di attrezzatura respiratoria. Come misura di sicurezza, la stanza verrà pulita a fondo. In precedenza, i media avevano dato notizia dell'incidente.

L'evacuazione d'emergenza ha comportato il trasferimento delle classi nella palestra vicina, che è diventata temporaneamente uno spazio di apprendimento improvvisato per gli studenti e gli insegnanti della scuola. Dopo l'incidente, l'amministrazione scolastica ha deciso di effettuare ispezioni regolari del sistema di ventilazione della scuola per prevenire simili incidenti in futuro.

