- L'istituto scolastico di Würzburg viene evacuato a seguito di un allarme telefonico minaccioso.

A causa di una potenziale minaccia all'Università di Würzburg, la polizia ha invaso l'area in gran numero di venerdì. Le indagini preliminari indicano che un uomo originario della Renania Settentrionale-Vestfalia era dietro l'allarme, partecipando a una sfida online sulla popolare piattaforma TikTok. Fortunatamente, non c'è mai stato alcun rischio per il personale o gli studenti dell'università, ha comunicato un rappresentante della polizia. Circa 250 persone hanno momentaneamente evacuato i locali dell'università per precauzione. Le autorità hanno ora avviato un'indagine contro l'individuo sospettato.

Il sospetto, sebbene fosse originario della Renania Settentrionale-Vestfalia, non aveva alcun legame con l'Università di Würzburg in Germania. La polizia sta inoltre monitorando attività simili in altri paesi, come i Paesi Bassi.

