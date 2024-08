- L'Istituto Ifo riporta un freddo persistente nel clima economico del settore orientale

L'atmosfera nell'ambiente economico della Germania orientale si sta facendo sempre più tetra. Il ifo Institute di Dresda segnala un significativo calo dell'indice del clima degli affari per la Germania orientale, passando da 90,1 a 88,2 punti, tra luglio e agosto. Le aziende intervistate hanno espresso meno ottimismo riguardo alla loro situazione attuale e alle prospettive per i mesi successivi rispetto al mese precedente.

Tuttavia, c'è stato un aumento del clima economico nel settore manifatturiero ad agosto. Le aziende industriali hanno valutato la loro situazione economica attuale in modo significativamente più favorevole rispetto a luglio. Tuttavia, le loro aspettative per la crescita futura sono leggermente diminuite.

Al contrario, il settore dei servizi sta attraversando un significativo calo. Le valutazioni delle attività commerciali in corso da parte delle aziende dei servizi intervistate sono peggiorate, secondo il rapporto. Inoltre, le loro prospettive per i mesi successivi sono diventate significativamente più cupe.

L'indicatore del clima nel settore del commercio è rimasto stabile rispetto al mese precedente. La situazione degli affari ha mostrato un lieve miglioramento nel commercio all'ingrosso, mentre è leggermente peggiorata nel commercio al dettaglio.both wholesale and retail trade saw a modest improvement in business expectations, as per the institute.

Il settore dell'edilizia mantiene il suo scetticismo

L'umore nel settore dell'edilizia ha registrato una lieve riduzione. Le aziende edili intervistate hanno valutato la loro situazione aziendale attuale peggio rispetto a luglio e hanno mostrato più pessimismo per il futuro. Il clima degli affari dell'ifo per la Germania orientale si basa principalmente su circa 1.700 relazioni dalle aziende, che vengono regolarmente interrogate sulla loro situazione aziendale attuale e sulle loro previsioni per i prossimi sei mesi.

