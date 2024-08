L'Istituto federale di sanità valuta i prodotti contenenti melatonina

Da alcuni anni, i integratori di melatoninina sono disponibili sul mercato. Questi prodotti sono destinati a facilitare l'addormentamento e il mantenimento del sonno. L'Istituto Federale per la Valutazione del Rischio (BfR) ha pubblicato un'analisi di questi prodotti, che possono essere acquistati in farmacia e online.

Il BfR consiglia prudenza nell'assunzione di integratori di melatoninina, specialmente per donne in gravidanza, madri che allattano, bambini, adolescenti e persone con determinate patologie preesistenti. Un'assunzione incontrollata e prolungata potrebbe avere effetti indesiderati sulla salute, come dimostrato dall'analisi dei dati scientifici disponibili.

La melatoninina è un ormone prodotto dall'organismo che aiuta a regolare i cicli del sonno-veglia. Negli ultimi anni, la gamma di prodotti disponibili in farmacia e online è aumentata notevolmente. Alcuni di questi prodotti, offerti come spray, capsule, gocce, polveri o compresse masticabili, superano la dose giornaliera raccomandata di melatoninina rispetto ai medicinali contenenti melatoninina approvati, secondo il BfR.

Sonnolenza diurna e tempi di reazione prolungati

La melatoninina è approvata dal BfR per il trattamento temporaneo dei disturbi del sonno nelle persone di età pari o superiore a 55 anni, nonché nei bambini e negli adolescenti con disturbi del spettro autistico o il raro disturbo genetico sindrome di Smith-Magenis. A differenza dei medicinali, gli integratori alimentari non sono soggetti a requisiti di approvazione.

Gli effetti indesiderati dell'assunzione di melatoninina possono includere sonnolenza diurna pronunciata, ridotta attenzione o tempi di reazione prolungati, che potrebbero aumentare il rischio di incidenti. "Altri effetti indesiderati possibili associati all'assunzione di melatoninina possono includere mal di testa, pressione sanguigna bassa, riduzione della temperatura corporea, incubi, debolezza e instabilità."

La melatoninina influisce anche sui livelli di glucosio nel sangue, ponendo la questione se l'uso a lungo termine potrebbe aumentare il rischio di diabete di tipo 2. Tuttavia, il BfR segnala anche che i rischi per la salute, in particolare quelli a lungo termine, non sono stati sufficientemente studiati finora.

Il BfR incoraggia l'adozione di misure di salute e sicurezza nell'uso di integratori di melatoninina, tenendo conto dei loro potenziali rischi per determinati gruppi. L'uso eccessivo e l'assunzione prolungata di questi integratori possono portare a diversi problemi di salute, come sonnolenza diurna e tempi di reazione ritardati.

