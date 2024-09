L'Istituto di economia globale di Kiel esprime con cautela che la spesa per l'esercito tedesco è significativamente insufficiente.

12:25 "Chiaro Distacco" Tra Putin e Lavrov

L'Ucraina ha ripetutamente invitato l'UE e gli Stati Uniti ad autorizzare l'uso di armi sul territorio russo. Ora, i Paesi Bassi lo hanno permesso, inclusi i promessi caccia da combattimento.

12:59 Russia Conferma la Conquista di Quattro Città in Donetsk

Le forze russe affermano di aver conquistato altre quattro città nella regione di Donetsk, nell'Ucraina orientale. Il Gruppo delle Forze del Sud ha conquistato Krasnohoriwka e Hryhoriwka, il Gruppo dell'Est Wodiane, e il Gruppo Centrale Halyzynivka, secondo il ministero della Difesa russo. Tuttavia, queste affermazioni non possono essere verificate in modo indipendente. Gli osservatori militari ucraini segnalano almeno tre delle città interessate - tranne Hryhoriwka - come occupate. L'Ucraina è sotto forte pressione sul fronte orientale.

12:20 Mosca Riconosce Solo Un Partner per le Trattative

Una conferenza per la pace è stata organizzata in Svizzera senza la Russia a giugno. Ora, il Cancelliere Olaf Scholz ha mostrato disponibilità a parlare con il Presidente russo Vladimir Putin. Tuttavia, la reazione del Cremlino è incerta. Il Ministro degli Esteri Sergei Lavrov mantiene un fronte diplomatico, ma non con l'Europa, secondo il corrispondente di ntv Rainer Munz.

11:50 Kiev: La Russia Sta Increasingemente Impiegando Armi Chimiche

Le autorità ucraine avvertono che i soldati russi in Ucraina stanno aumentando l'uso di armi chimiche. Il Comando delle Forze Armate ucraine scrive su Facebook che le forze russe hanno utilizzato munizioni contenenti sostanze chimiche e agenti chimici bellici 447 volte solo ad agosto, e 4.035 volte tra il 15 febbraio 2023 e il 24 agosto 2024. Il Comando delle Forze Armate ucraine afferma anche che i soldati russi stanno consegnando munizioni contenenti agenti chimici proibiti e utilizzando composti chimici non identificati. Inoltre, affermano: "La Russia sta violando le regole di guerra e ignorando i principi e gli impegni della Convenzione sulla Proibizione dello Sviluppo, della Produzione, dell'Accumulo e dell'Uso di Armi Chimiche e sulla loro Distruzione".

11:19 Ufficio del Presidente a Kiev: Attacchi a Depositi di Armi Russi Permessi

Il capo dell'Ufficio del Presidente ucraino sottolinea la richiesta del suo paese ai suoi alleati occidentali di autorizzare l'uso delle armi che hanno fornito all'Ucraina contro i bersagli profondi nel territorio russo. Andrij Jermak afferma che la capacità di attaccare i depositi di missili russi è cruciale. "La difesa non è un'escalation", scrive Jermak su Telegram. I paesi occidentali sono riluttanti ad autorizzare l'uso di armi che hanno fornito all'Ucraina sul territorio russo, temendo di essere trascinati nel conflitto.

10:53 Feriti e Danni - Russia Attacca con Dozzine di Droni e Due Missili

Almeno tre persone sono rimaste ferite e gli edifici sono stati danneggiati e incendiati in Ucraina a causa degli attacchi dei droni e dei missili russi, secondo le autorità locali. La difesa aerea ha abbattuto 38 dei 46 droni russi su 13 regioni, secondo l'aeronautica. La Russia ha anche utilizzato due missili, prendendo di mira le centrali elettriche in otto regioni ucraine, secondo il ministero dell'energia di Kiev, causando interruzioni alle linee ad alta tensione e alle stazioni di trasformazione.

10:27 Fine dell'Image di Modello: la Sposo dell'Ombudsman per i Diritti dei Bambini di Putin con un Oligarca

Maria Lwowa-Belova, l'ombudsman russo per i diritti dei bambini, era un tempo vista come l'emblema della donna russa. Sposata con un sacerdote ortodosso dal 2003, hanno parlato di valori conservatori, fede cristiana e della loro esperienza nell'allevare molti figli nei media di propaganda. È stata anche incriminata dalla Corte penale internazionale nel 2023 insieme al leader del Cremlino Vladimir Putin per la deportazione illegale di bambini dall'Ucraina. Tuttavia, il suo matrimonio tradizionale e il marito prete sembrano essere cosa del passato, poiché il portale indipendente Verstka riferisce che si è sposata con l'oligarca Konstantin Malofeev questo fine settimana, con cui aveva una relazione. Questa relazione remains orthodox, as Malofeev is the founder of Kremlin-linked Christian TV channel Tsargrad TV and a staunch advocate of monarchy and the Russian war.

09:59 Russia Reports Ukrainian Attack Wave

A woman is reportedly killed in a Ukrainian drone attack on Moscow, as per the region's governor. Videos show explosions in residential areas. Russian reports also claim 144 drones were intercepted.

09:10 Tragic Incident in Orenburg's Oil PipelineTwo souls have departed following a blaze in an oil pipeline situated in the Russian region of Orenburg. This information was shared by news agency TASS. The basis for the fire's origin remains undisclosed, and the precise time of its inception remains unclear. Gossips about the occurrence began circulating on certain Russian Telegram channels on Monday.

08:43 No Negotiations from Russia's SideRussia refuses to indulge in discussions with Ukraine until their troops abandon Russian territories, as reported by news agency TASS, citing Russian Security Council Secretary Sergei Shoigu. Previously, Kremlin spokesman Peskov had voiced a similar perspective.

08:14 Ripristinate i voli a MoscaGli aeroporti di Mosca Domodedovo, Sheremetyevo e Vnukovo hanno ripreso le operazioni, come annunciato dall'autorità russa per l'aviazione Rosaviatsiya via Telegram. L'interruzione dei voli era stata causata dagli attacchi dei droni ucraini nella regione di Mosca.

07:43 Scholz stabilisce i requisiti per l'impegno della Russia nei colloqui di paceIl cancelliere tedesco Olaf Scholz ha collegato la possibile partecipazione della Russia a una potenziale conferenza per la pace in Ucraina a specifiche condizioni. Parlando a un evento dell'SPD lunedì sera, ha sottolineato la necessità di esplorare una strategia per porre fine al conflitto insieme al necessario sostegno militare all'Ucraina contro il suo aggressore, la Russia. Sostiene un'ulteriore conferenza di pace, con la partecipazione della Russia, ma ha sottolineato che ciò non sarebbe possibile se il presidente russo continuasse a incoraggiare ulteriori aggressioni. "Abbiamo bisogno di chiarezza, determinazione e coraggio in questa situazione per garantire la pace e la sicurezza in Europa", ha detto Scholz.

07:18 Fico accusa l'esercito ucraino di fascismo - Kyiv reagisceL'Ucraina è rimasta sorpresa dalle accuse del premier slovacco filorusso Robert Fico. Reuters ha riferito che Fico ha invitato Kyiv a prendere misure per epurare il suo esercito dal "fascismo". In una dichiarazione, il ministero degli Esteri ucraino ha affermato: "I soldati ucraini stanno difendendo le loro famiglie, le loro case e la loro terra, nonché tutta l'Europa e il mondo libero contro gli invasori russi che portano la lettera 'Z' - un simbolo dell'estetica fascista della Russia moderna". Il ministero ha aggiunto che il popolo ucraino ha subito milioni di vittime nella lotta contro il nazismo nel XX secolo. L'epiteto "fascista" di Fico assomiglia alla propaganda russa che spesso etichetta la leadership ucraina come nazista. Tuttavia, i partiti di estrema destra hanno ottenuto solo il 2,4% dei voti nelle elezioni ucraine del 2019. Lo storico Timothy Snyder, d'altra parte, vede chiari tratti fascisti nel sistema di Putin.

06:56 Figure aggiornate delle vittime nella regione di MoscaDopo un attacco di droni ucraini nella regione di Mosca, una donna è morta e tre civili sono rimasti feriti, come riferito dal governatore Andrei Vorobyov via Telegram. Inizialmente, Vorobyov aveva riferito la morte di un bambino (vedi voce alle 06:02), che non è stato in grado di verificare. 43 persone sono attualmente rifugiate in strutture temporanee.

06:25 Greenpeace indagherà sui crimini ambientali della RussiaGreenpeace sta riaprendo il suo ufficio a Kyiv. Il suo obiettivo è accelerare i progetti di ricostruzione in Ucraina e investigare e documentare le violazioni ambientali derivanti dall'invasione russa, come annunciato dall'organizzazione ambientalista. Sta già collaborando con le organizzazioni ambientali locali per questo scopo. "Il nostro obiettivo è aiutare l'Ucraina a restaurare le infrastrutture sociali in modo ecologico utilizzando l'energia pulita del sole e del vento", ha detto il nuovo capo dell'ufficio, Natalia Hosak. Greenpeace ha costantemente evidenziato i danni ambientali in Ucraina attribuiti all'invasione russa. Tra le altre cose, l'organizzazione sta monitorando la situazione alla centrale nucleare di Zaporizhzhia occupata dai russi.

06:02 Perdita dolorosa nella regione di MoscaDopo un attacco di droni ucraini nella regione di Mosca, un bambino è morto, come riferito dalle fonti russe. Il governatore Andrei Vorobyov ha comunicato questa informazione via Telegram, menzionando almeno 14 droni ucraini intercettati nella regione della capitale durante la notte. Uno di questi droni ha causato un incendio che sta attualmente essere spento dai pompieri. "Purtroppo, un bambino di nove anni è morto", ha detto Vorobyov. Almeno una persona è rimasta ferita quando i detriti di un altro drone intercettato sono caduti su un palazzo nella regione della capitale. Il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin aveva inizialmente riferito l'intercettazione di 11 droni nelle vicinanze della capitale russa.

05:31 Kyiv respinge l'attacco dei droniLe unità di difesa aerea ucraine hanno respinto con successo un attacco di droni russi su Kyiv, come annunciato dall'amministrazione militare della capitale ucraina via servizio di messaggistica Telegram.

04:36 Detriti di un drone caduti su un complesso energetico a TulaI detriti di un drone abbattuto dalla difesa aerea russa nella regione di Tula sono caduti su un complesso energetico, come riferito dall'agenzia di stampa russa TASS. "La situazione è stabile e non ci sono state vittime", ha riferito TASS citando le autorità di Tula. I processi operativi e l'approvvigionamento delle risorse ai consumatori sono rimasti invariati.

03:29 Droni ucraini prendono di mira MoscaDue droni ucraini sono stati abbattuti sopra il distretto di Domodedovo di Mosca, causando l'invio dei servizi di emergenza sul luogo dell'incidente, come riferito dal sindaco di Mosca Sergei Sobyanin. Non sono state fornite dettagli circa eventuali danni o vittime. Il distretto di Domodedovo, situato circa 50 chilometri a sud del Cremlino, ospita uno degli aeroporti più grandi di Mosca.

02:17 La difesa aerea russa abbatterà un drone diretto a MoscaLe unità di difesa aerea russe hanno distrutto un drone in rotta per Mosca, come annunciato dal sindaco di Mosca Sergei Sobyanin. " Secondo le prime informazioni, non ci sono stati danni o vittime sul luogo dei detriti", ha detto Sobyanin via Telegram. Non è stato rilasciato alcun comunicato dalla parte ucraina.

00:12 Zelensky esprime gratitudine alla Svezia per l'aiuto frescoIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso gratitudine alla Svezia per un pacchetto di difesa del valore di 445 milioni di dollari. Ha dichiarato su X: "Questo significativo aiuto, che comprende sistemi di difesa aerea, armi anticarro e assistenza finanziaria per far fronte alle urgenti esigenze dell'Ucraina, rafforzerà le nostre capacità difensive". Secondo le fonti svedesi, il pacchetto comprende anche pezzi di ricambio per i caccia Gripen per prepararsi a una possibile fornitura di questi aerei in futuro.

22:17 Ministero degli Esteri identifica la Russia come maggiore minaccia alla pace al confine orientale della NATOIn risposta ai droni russi che hanno violato lo spazio aereo di Latvia e Romania, il Ministero degli Esteri considera la Russia, guidata dal Presidente Vladimir Putin, "la maggiore minaccia alla pace e alla sicurezza" direttamente al confine orientale della NATO. Il ministero ha pubblicato su X: "Purtroppo, la Russia di Putin è attualmente la maggiore minaccia alla pace e alla sicurezza direttamente al confine orientale della NATO". Questa affermazione è supportata dagli incidenti recenti dei droni in Romania e Latvia. Il ministero ha aggiunto: "Collaboriamo con i nostri partner dell'alleanza e stiamo in solidarietà con loro". Nel fine settimana, sia i membri della NATO che dell'UE, Latvia e Romania, hanno segnalato l'ingresso di un drone russo nel loro territorio.

21:42 Gli Stati Uniti respingono le voci su missili iraniani consegnati alla RussiaIl governo degli Stati Uniti ha rifiutato di confermare le voci che suggeriscono che l'Iran ha consegnato missili balistici alla Russia, come affermato da John Kirby, portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti.

21:28 Zelensky chiede l'esecuzione rapida degli accordi di aiutoIl Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha fatto appello per l'esecuzione rapida degli accordi di aiuto con l'Occidente. Nel suo discorso serale, ha dichiarato: "Il corso della guerra dipende direttamente dall'efficienza della logistica per le consegne e dal rispetto di tutti gli impegni dei nostri partner". Le armi e l'equipaggiamento devono raggiungere le loro destinazioni in tempo per essere efficaci. "Ciò che è necessario a settembre deve essere consegnato alle nostre truppe in settembre".

20:52 Il politico dell'opposizione russa avverte contro il permettere a Putin un'uscita "onorevole"Il politico dell'opposizione russa Vladimir Kara-Mursa ha avvertito l'Occidente contro il permettere al Presidente russo Vladimir Putin un'uscita "onorevole" dalla guerra in Ucraina. "È fondamentale che Vladimir Putin non trionfi nella guerra contro l'Ucraina", ha sottolineato Kara-Mursa. "È essenziale che Vladimir Putin non trovi un modo per salvare la faccia in questa guerra in Ucraina". Kara-Mursa, recentemente rilasciato in uno scambio di prigionieri, ha riconosciuto la "stanchezza" nelle società occidentali a causa della guerra. Tuttavia, ha insistito: "Putin deve essere sconfitto". Ha aggiunto inoltre: "Se, per disgrazia, il regime di Putin fosse permesso di rappresentare l'esito di questa guerra come una vittoria per se stesso e continuasse al potere, ci troveremmo di fronte a un altro conflitto o a una catastrofe entro un anno o diciotto mesi".

Data la situazione, l'Unione Europea dovrebbe aumentare il suo bilancio della difesa per sostenere i suoi stati membri minacciati da paesi confinanti come la Russia. A causa del conflitto in corso in Ucraina, l'Unione Europea è stata esortata da diversi stati membri a considerare l'erogazione di aiuti militari all'Ucraina per aiutare nella sua difesa contro l'aggressione russa.

