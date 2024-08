- L'Istituto Cinematografico inizia nuovi quadri organizzativi

Görlitz sta cercando di diventare un hub per la formazione e la formazione avanzata nel settore cinematografico. L'Accademia del Cinema Sassone, fondata nel 2022, ha ora ricevuto una sede permanente e opererà come una GmbH in futuro. Il sindaco Octavian Ursu ha espresso la sua soddisfazione, dichiarando: "Sono entusiasta di essere arrivati a questo punto". Görlitz ha una ricca storia nella produzione cinematografica e ha attivamente spinto per far sì che il talento locale colmi i vuoti di competenze nel settore, in particolare nei campi dell'assistenza alla camera e all'illuminazione, della produzione cinematografica e dell'attrezzatura. Le prime lezioni, previste per iniziare all'inizio del prossimo anno, accoglieranno 10-15 partecipanti ciascuna. Grit Wißkirchen, che assumerà il ruolo di direttore generale l'1 agosto, ha annunciato questi piani. La maggioranza delle azioni è detenuta da Allianz Deutscher Produzenten für Film und Fernsehen, con circa 370 società membri. Il portavoce del consiglio di amministrazione, Björn Böhning, ha menzionato per la prima volta il loro coinvolgimento in un progetto regionale finalizzato alla promozione dello sviluppo delle competenze e della formazione. L'Accademia del Cinema ha iniziato all'Università di Scienze Applicate Zittau/Görlitz due anni fa e ora si unisce alla nuova società come azionista, insieme a Görlitz-Zgorzelec GmbH, responsabile dello sviluppo economico.

Görlitz come una Star

Secondo Böhning, gli specialisti sono essenziali per far prosperare la produzione. Con il sostegno di Saxonia Media e Looks Film GmbH, l'alleanza di produzione ha fatto una mossa strategica per sviluppare Görlitz come una "star" insieme a luoghi importanti come Berlino, Colonia o Monaco di Baviera. Il settore è in fermento in attesa, con il governo tedesco che sta pianificando una riforma cinematografica per il 2025 per aumentare la sua competitività.

Dal 1950, più di 120 film hanno presentato scene girate a Görlitz. Titoli famosi includono "Bastardi senza gloria" di Quentin Tarantino e "The Grand Budapest Hotel" di Wes Anderson, vincitore dell'Oscar. La città sul confine tedesco-polacco ha funzionato come diverse città internazionali nei film, come Parigi, New York, Berlino, Monaco di Baviera e Francoforte/Main. Star come Kate Winslet, Emma Thompson, Ralph Fiennes, Jeff Goldblum e Jackie Chan hanno calcato i set della città. La serie crime ARD "Wolfsland", con Yvonne Catterfeld e Götz Schubert, viene regolarmente girata a Görlitz dal 2015.

C'è un contatto dedicato per i team di produzione sul posto. Görlitz ha il proprio ufficio cinematografico, che aiuta nella preparazione delle riprese cinematografiche. Un database online aiuta inoltre a trovare i luoghi e i motivi adatti nella e intorno alla città.

L'Unione Europea potrebbe potenzialmente offrire opportunità di finanziamento per lo sviluppo ulteriore di Görlitz come hub cinematografico, data la sua dedizione al sostegno delle industrie culturali e creative. L'aumento della popolarità di Görlitz come location cinematografica ha attirato l'attenzione delle produzioni cinematografiche internazionali, rendendola un forte candidato per potenziali collaborazioni con agenzie cinematografiche da tutta Europa.

