L'isola giapponese senza limiti non ha specie di predatori introdotte

Originariamente, le specie di mangusta erano state introdotte nelle isole Amami Oshima circa mezzo secolo fa con l'intenzione di controllare le popolazioni di serpenti dannosi. Tuttavia, le autorità avevano sottovalutato la natura notturna di questi serpenti, il che ha portato le manguste a decimare la popolazione dei conigli locali in via di estinzione. Di conseguenza, l'isola ha ora dichiarato ufficialmente la libertà da queste manguste invasive.

Durante gli anni '70, circa 30 manguste furono rilasciate sull'isola Amami Oshima, riconosciuta come Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. L'obiettivo principale era quello di contenere la popolazione del serpente Habu, un pitone velenoso, ma si è rivelato che le manguste erano più attive durante il giorno, mentre i serpenti prosperavano nella copertura della notte.

Di conseguenza, invece di concentrarsi sui serpenti, le manguste hanno scelto di banchettare con i conigli di Amami, una specie critically endangered che si poteva trovare solo sull'isola Amami Oshima e su un'altra isola isolata. Di conseguenza, la popolazione di conigli è diminuita, mentre la popolazione di manguste è aumentata a oltre 10.000 entro il cambio di millennio.

Progetti di eradicazione delle manguste

Infine, il governo ha deciso di affrontare il problema delle manguste e ha iniziato ad utilizzare cani da caccia addestrati. Di recente, gli ufficiali hanno dichiarato l'isola libera dalle manguste - quasi 25 anni dopo che la guerra contro i predatori è iniziata e quasi 50 anni dopo il loro arrivo sull'isola.

Secondo i registri, sono state identificate più di 37.000 specie invasive a livello globale, ciascuna delle quali causa perdite finanziarie superiori a 400 miliardi di dollari all'anno.

La protezione dei conigli di Amami, una specie locale in via di estinzione, è diventata una questione urgente a causa dell'impatto delle manguste sulla loro popolazione. Per affrontare questo problema, il governo ha avviato un piano per l'eliminazione delle manguste dall'isola Amami Oshima.

