L'isola dove ogni giorno è Natale

È Natale ogni giorno a Christmas Island, il paradiso della giungla di 52 miglia quadrate che si trova nell'Oceano Indiano a circa 3,5 ore di volo a nord-ovest di Perth, in Australia. Le sue floride barriere coralline e le 250 specie endemiche le hanno fatto guadagnare il soprannome di "Galapagos d'Australia", ma geograficamente questo gioiello remoto è più vicino all'Indonesia che alla terraferma australiana.

Solo circa 1.700 abitanti hanno la fortuna di chiamarla casa. Sook Yee Lai, del posto, racconta alla CNN Travel: "Facciamo molte immersioni in apnea, snorkeling, immersioni, surf, speleologia e camminiamo attraverso la giungla per frequentare spiagge nascoste".

Sebbene la comunità sia minuscola, è vivace e diversificata. Circa il 22% dei residenti ha origini cinesi, il 17% australiane, il 16,1% malesi, il 12,5% inglesi e il 3,8% indonesiane, il che significa che è comune sentire molte lingue ogni giorno: inglese, mandarino, malese, cantonese, cinese Min Nan e tagalog, tra le altre. Per scoprire la vita in questo angolo di mondo così speciale, leggete qui.

È il giorno prima della vigilia di Natale e i voli per le vacanze sfrecciano in aria come Babbo Natale sulla sua slitta: quasi 3 milioni di passeggeri al giorno solo sulle compagnie aeree statunitensi. Mentre il maltempominaccia ancora di avere un impatto sui viaggi, non c'è ancora alcun segno di una ripetizione del disastro della Southwest Airlines dello scorso anno, che ha bloccato un numero di passeggeri tale da riempire la Lapponia 11 volte. Questa settimana ha fruttato alla compagnia aerea una multa record di 140 milioni di dollari.

Questa settimana non è stata una navigazione tranquilla per i passeggeri delle crociere. La MSC Meraviglia doveva portare gli ospiti da New York alle soleggiate Bahamas, ma è stata dirottata verso il Canada e il New England, decisamente più freddi. Dopo una crociera piovosa alle Bahamas, alcuni passeggeri della Carnival Sunshine sono tornati a Charleston, nella Carolina del Sud, solo per trovare una spiacevole sorpresa nel parcheggio. Infine, un'altra nave da crociera ha perso potenza a causa delle condizioni del Mare del Nord.

Il trasporto ferroviario non è stato immune dai problemi. I viaggiatori dell'Eurostar, il servizio di collegamento ferroviario europeo ad alta velocità, hanno trovato i loro viaggi colpiti da uno sciopero dell'ultimo minuto del personale dell'Eurotunnel giovedì.

A volte, quando la vita ti dà dei limoni, puoi radunare una banda di sconosciuti amanti della limonata e fare un viaggio in macchina insieme. Un gruppo di 13 sconosciuti bloccati ha guidato da Orlando a Knoxville lo scorso dicembre dopo che il loro volo era stato cancellato. Ecco cosa stanno facendo ora.

La maggior parte dei visitatori della Grande Muraglia cinese si limita alle sezioni più vicine a Pechino, aspettando in file di molte ore per accalcarsi con gli altri turisti per ottenere i propri scatti degni di Instagram. Il modo più intelligente è guidare un'ora a nord fino a Commune by the Great Wall, dove una serie di edifici modernisti costituiscono un premiato hotel di design. E soprattutto, in soli 20 minuti a piedi si raggiunge un punto in cui si può godere della vista della Muraglia tutta per sé.

In India, a mezz'ora dalla "città rosa" di Jaipur con i suoi edifici color pastello, si trova un'ex residenza reale trasformata in un opulento boutique hotel e resort. Lo splendido stile alla Wes Anderson di Villa Palladio, tuttavia, è un'inaspettata esplosione di Italia in un angolo tranquillo del Rajasthan.

Se riuscite a staccarvi dagli splendidi interni di questi hotel, i paesaggi locali sono altrettanto mozzafiato e meritano una lunga esplorazione a piedi. I nostri partner di CNN Underscored, una guida di recensioni e consigli sui prodotti di proprietà della CNN, hanno selezionato le 29 migliori scarpe da trekking del 2023, secondo gli esperti.

Un uomo trasforma la casa di famiglia in un parco a tema invernale

Da bambino, Zlatko Salaj non ha mai avuto un albero di Natale. Così ogni anno trasforma la sua casa di famiglia croata in uno spettacolare festival di luci che attira circa 100.000 visitatori. Negli ultimi 20 anni è cresciuto sempre di più e nel 2023 utilizzerà 5 milioni di luci per diffondere l'allegria delle feste.

Gli agenti della TSA hanno scoperto 17 proiettili in un pannolino "altrimenti pulito" al LaGuardia di New York.

Abbiamo sentito parlare di proiettili che fanno la cacca durante i controlli di sicurezza, ma questo è ridicolo.

Un uomo è stato accusato di aver rubato 23.000 dollari in contanti ai suoi compagni di volo.

Sicuramente un candidato tardivo per i viaggiatori più maleducati del 2023.

Due sconosciuti si sono incontrati quando il loro volo è stato ritardato la vigilia di Natale del 1975.

Ecco come sono diventati amici per la vita.

Come KFC è diventato una tradizione natalizia in Giappone.

La vigilia di Natale i ristoranti saranno fino a 10 volte più affollati del solito.

