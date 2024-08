L'isola di Creta è stata scossa da tre terremoti

L'isola turistica di Creta è stata scossa da tre terremoti in meno di mezz'ora questa mattina. Secondo i resoconti dei media locali, le persone sono rimaste spaventate, ma non ci sono state feriti e non sono stati segnalati danni.

I terremoti si sono verificati a sud dell'isola a profondità comprese tra tre e cinque chilometri sotto il livello del mare, con magnitudo di 4.1, 4.8 e 4.5, avvertite fino alla città di Heraklion sulla costa nord.

Gli abitanti dell'isola sono abituati all'attività sismica della regione. "Qui c'è sempre movimento," ha detto un sismologo a ERTNews. È ancora presto per dire se la situazione si è calmata dopo i tre forti terremoti, e sono necessarie ulteriori osservazioni.

Secondo le statistiche dell'Istituto Geodinamico di Atene, ci sono stati circa 1.000 terremoti nella regione di Creta quest'anno. Tuttavia, solo una dozzina di questi aveva una magnitudo di 4 o superiore. Creta si trova a nord di una profonda fossa tettonica dove si incontrano le placche africana ed euroasiatica, il che causa frequenti terremoti.

Al mattino, quando i terremoti hanno colpito Creta, molti residenti si sono svegliati improvvisamente a causa del tremore. Nonostante i forti tremori, i locali rimangono calmi e speranzosi, sapendo che l'attività sismica è comune nella loro zona.

Leggi anche: