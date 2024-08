L'isola di Cipro, nell'Unione europea, completa i preparativi per l'accoglienza dei rifugiati

La repubblica-isola dell'UE di Cipro ha completato i preparativi per un'eventuale evacuazione dal Libano e da Israele. Di fronte all'incipiente escalation delle tensioni nel Medio Oriente, il Ministro degli Esteri Konstantinos Kombos ha dichiarato all'agenzia di stampa semi-ufficiale cipriota CNA: "Possiamo accogliere un gran numero di persone, a condizione che possano fare ritorno ai loro paesi d'origine quanto prima". Ciò include cittadini di altri paesi dell'UE e stati terzi.

Kombos ha ricordato che Cipro aveva temporaneamente ospitato circa 60.000 persone durante crisi simili nel Medio Oriente, come la guerra del Libano del 2006. Letto e bagni sono già stati allestiti nelle scuole e nelle strutture della città portuale di Larnaca.

La leader dei Turchi ciprioti nella parte occupata del nord dell'isola, Ersin Tatar, ha criticato l'offerta di aiuto, definendola irresponsabile e sostenendo che avrebbe reso Cipro un bersaglio per rappresaglie dal Medio Oriente. In una dichiarazione, ha accusato Israele di tentativi di genocidio e violazioni dei diritti umani nella guerra a Gaza. Tatar ha criticato il Presidente cipriota Nikos Christodoulidis per aver partecipato a questi crimini attraverso le sue politiche. Il Ministro degli Esteri di Cipro ha respinto le accuse come infondate. I preparativi, ha detto, sono di natura umanitaria.

