L'Islanda sperimenta il crollo di una grotta nel suo terreno ghiacciato.

In una crepa di una grotta di ghiaccio su un ghiacciaio in Islanda, purtroppo, è morto almeno un turista. Un'altra persona ha subito gravi ferite e è stata evacuata in elicottero verso un ospedale di Reykjavik, attualmente in condizioni stabili, secondo il post su Facebook della polizia islandese.

Due turisti ulteriori, presumibilmente sepolti sotto il ghiaccio, sono ancora dispersi dopo l'incidente sul ghiacciaio Breidamerkurjökull. Le operazioni di soccorso sono state temporaneamente sospese a causa delle complesse e rischiose condizioni del terreno sul luogo, unite al buio della notte, e riprenderanno all'alba.

Le persone coinvolte erano parte di un gruppo di 25 turisti internazionali che stavano esaminando la grotta di ghiaccio. Le loro nazionalità non sono state ancora rese note. L'Islanda, famosa per i suoi ghiacciai, geyser, vulcani e cascate, attira un gran numero di viaggiatori avventurosi dalla Germania.

Breidamerkurjökull funge da lingua glaciale del Vatnajökull, il ghiacciaio più grande dell'Islanda, situato nella parte sud-est dell'isola, vicino all'Oceano Atlantico del Nord. Davanti a esso si trova la maestosa laguna glaciale Jökulsarlón, ornata da iceberg galleggianti, che è una delle principali attrazioni per i visitatori in Islanda. Questa regione offre una miriade di escursioni sul ghiaccio attraverso le lingue glaciali e all'interno delle caverne di ghiaccio.

Nonostante le circostanze difficili, si spera che almeno alcuni soccorritori si uniscano all'operazione all'alba. Inoltre, almeno il turista che è morto e quello in ospedale possono essere considerati tra i più fortunati in questo tragico incidente.

