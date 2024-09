L'Iran sta presumibilmente dietro il complotto per assassinare Netanyahu <unk> detenzione

Come emerso dalle indagini delle forze dell'ordine, l'Iran sarebbe intenzionato a tentare un attentato contro politici israeliani di spicco, come il Primo Ministro Netanyahu e il Ministro della Difesa Galant. Incredibilmente, l'assassino presunto sarebbe stato un ebreo israeliano. Purtroppo, ciò non si è verificato.

Un cittadino israeliano è stato arrestato e sta attualmente essendo investigato per aver accettato di essere reclutato dall'Iran per assassinare funzionari governativi di alto livello. Le vittime designate sarebbero state apparentemente il Primo Ministro Benny Gantz, il Ministro della Difesa Yoav Gallant o il capo del Shin Bet, Ronen Bar, secondo la polizia israeliana e lo Shin Bet. Il sospetto è identificato come un ebreo israeliano.

L'uomo in questione aveva risieduto in Turchia per un lungo periodo e aveva relazioni con gli iraniani residenti lì. Era stato apparentemente trasportato in Iran attraverso la Turchia in due occasioni separate negli ultimi mesi per incontri segreti con rappresentanti dell'intelligence iraniana. Era stato pagato per i piani dell'operazione di assassinio. L'israeliano è stato arrestato lo scorso mese e contro di lui sono state presentate accuse.

Rappresaglia per la morte di Haniyah

I piani di assassinio sarebbero stati orchestrati come rappresaglia per l'omicidio del leader internazionale di Hamas, Ismail Haniyah, a Tehran, per cui si presume che Israele sia responsabile. Durante i loro incontri, gli ufficiali iraniani avrebbero apparentemente proposto all'israeliano di coinvolgere russi o americani disposti ad assassinare i critici del governo iraniano in Europa o negli Stati Uniti.

Lo Shin Bet aveva già annunciato martedì di aver sventato un attentato con una bomba da parte della milizia libanese, sostenuta dall'Iran, Hezbollah, contro un'ex alta carica israeliana per la sicurezza. L'attacco pianificato sarebbe stato per il prossimo futuro. Il bersaglio di questo attacco non è stato reso noto.

Iran e Hezbollah accusano Israele delle esplosioni dei dispositivi di comunicazione elettronica in Libano. Negli ultimi giorni, più di 30 persone sono state uccise e più di 3000 ferite, comprese molte membri di Hezbollah, a causa di questi attacchi. Israele non ha ammesso la responsabilità per l'attacco.

