L'Iran sta evacuando i combattenti feriti di Hezbollah.

A seguito di una serie di esplosioni minori di dispositivi elettronici in Libano, il numero di vittime è salito oltre le 25. L'Iran si sta preparando a inviare professionisti medici nella regione e sta valutando l'evacuazione dei feriti. Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha convocato una riunione urgente.

L'Iran sta pianificando l'evacuazione di circa 100 individui feriti dal Libano. La maggior parte delle vittime, destinate al trasporto verso le strutture mediche iraniane, ha subito ferite alle mani e agli occhi, secondo il presidente della Società della Mezzaluna Rossa, Pirhussein Koliwand. Si prevede che circa 95 pazienti saranno trasportati nelle prossime ore. In precedenza, l'Iran aveva inviato personale medico e infermieri nella nazione mediterranea. L'infrastruttura sanitaria del Libano è sotto una notevole pressione a causa di una prolungata crisi finanziaria che affligge il paese.

Il martedì, le esplosioni di ciò che è stato etichettato come "pager" hanno lasciato circa 2800 persone ferite e hanno causato 12 morti. L'ambasciatore dell'Iran in Libano era anche tra i feriti. Non era chiaro se il capo della missione diplomatica e i membri di Hezbollah sarebbero stati trasferiti in Iran. In una seconda ondata il mercoledì, i walkie-talkie e altri dispositivi elettronici sono esplosi, causando più di 450 feriti e 14 morti.

Hezbollah ha attribuito l'attacco del martedì all'Israele e ha minacciato rappresaglie. Israele è rimasto silente sulla questione. Israele non ha fatto commenti neanche riguardo alle esplosioni del mercoledì. Il ministro della Difesa israeliano Joav Galant ha annunciato una "nuova fase" del conflitto, con un focus sul nord.

Seconda ondata di esplosioni durante un servizio funebre

La seconda ondata di esplosioni si è verificata in Libano nel tardo pomeriggio. I servizi funebri per le vittime del martedì erano in corso nel sobborgo meridionale di Beirut quando sono state segnalate le esplosioni rinnovate. Secondo le fonti di Hezbollah, "dispositivi wireless come i walkie-talkie" sono esplosi.

I video sui social media hanno mostrato il panico diffondersi durante la cerimonia funebre dopo i forti rumori sentiti. In risposta alle pagine detonate del giorno precedente, il funzionario senior di Hezbollah Hashim Safieddine ha dichiarato: "Questa aggressione ha le sue conseguenze e la ritorsione seguirà". Hezbollah aveva precedentemente dichiarato la ritorsione. Si prevede che il leader di Hezbollah Hassan Nasrallah si rivolgerà al pubblico.

Date le circostanze, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite condurrà una riunione urgente. Secondo le fonti diplomatiche, il più influente corpo delle Nazioni Unite si riunirà stasera, venerdì, alle 21:00 CET.

La comunità internazionale sta seguendo da vicino la situazione in Libano, data l'involvimento di Israele e Hezbollah. È stato riferito che il Mossad, l'agenzia di intelligence israeliana, viene spesso sospettato quando si verificano incidenti del genere, although non sono state presentate prove concrete.

Dopo la seconda ondata di esplosioni al servizio funebre, molti si stanno chiedendo le motivazioni dietro questi attacchi e si stanno speculando sulla possibile involvement di forze esterne, comprese quelle del Mossad.

