L'Iran richiama quattro inviati europei dopo le recenti sanzioni

Dopo le recenti sanzioni occidentali, l'Iran ha convocato gli ambasciatori tedesco e di altri tre paesi europei. Questi diplomatici della Germania, Regno Unito, Francia e Paesi Bassi sono stati chiamati al Ministero degli Esteri a seguito dell'imposizione di sanzioni da parte di nazioni europee e di "commenti poco costruttivi", come riportato dall'agenzia di stampa statale IRNA.

I paesi occidentali, tra cui Germania, Francia, Regno Unito e Stati Uniti, hanno imposto nuove sanzioni all'Iran a causa dell'allegata consegna di missili balistici alla Russia. Tra coloro che sono stati colpiti dalle sanzioni c'è Iran Air, la compagnia aerea di stato del paese.

Separatamente, i Paesi Bassi hanno invitato l'ambasciatore iraniano dopo aver ricevuto rapporti che suggerivano spedizioni di armi.

Giovedì, il Ministero degli Esteri ha criticato pubblicamente queste ultime azioni e dichiarazioni da parte dei rappresentanti europei, secondo quanto riferito dall'IRNA. Ha affermato che perseverare in queste posizioni e azioni viene visto come un'estensione della posizione ostile dell'Occidente nei confronti del popolo iraniano.

L'Iran nega di aver fornito armi alla Russia per l'uso nel conflitto in Ucraina e ha espresso l'intenzione di vendicarsi delle nuove sanzioni.

Il Regno Unito ha inoltre convocato l'inviato iraniano a Londra e ha lanciato un avvertimento che dovrebbe aspettarsi una "forte reazione" se continuerà a esportare missili per l'uso contro l'Ucraina.

