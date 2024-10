L'Iran non sostiene lo schieramento di truppe in Libano o nel territorio di Gaza.

In relazione allo scontro in corso tra Israele e il gruppo pro-iraniano Hezbollah in Libano, l'Iran ha chiarito di non avere intenzione di inviare truppe nella zona. Come dichiarato dal portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Nasser Kanani, a Tehran lunedì, "Non c'è bisogno di inviare truppe supplementari o volontarie dalla Repubblica Islamica dell'Iran". Ha sottolineato che Libano e le forze nei territori palestinesi hanno la capacità e il potere per difendersi dall'ostilità. Kanani ha inoltre sottolineato che non hanno ricevuto richieste in tal senso e sono stati informati che non è richiesta l'assistenza delle truppe iraniane.

Contemporaneamente, Kanani ha annunciato rappresaglie per gli attacchi dell'esercito israeliano contro gli iraniani. Ha affermato: "Il regime sionista occupante non sfuggirà alla ritorsione e alla punizione per le atrocità che ha inflitto al popolo iraniano, alle forze della resistenza, ai civili e al personale militare iraniano".

Il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, insieme ad altri membri di spicco della milizia pro-iraniana, è morto in un attacco aereo israeliano a sud di Beirut venerdì. Tra le vittime c'era anche il vicecomandante della Guardia Rivoluzionaria Iraniana, Abbas Nilforoushan.

L'Iran ha sostenuto Hezbollah durante la guerra civile libanese, offrendo supporto finanziario e armi alla milizia sciita. Hezbollah fa parte dell'Asse della Resistenza guidato dall'Iran, che sfida Israele e include anche l'organizzazione palestinese radicale Hamas e i ribelli houthi nello Yemen.

Come riportato dal sito del governo, il presidente iraniano Massoud Pezeshkian ha reso omaggio a Nasrallah nell'ufficio di Hezbollah a Tehran lunedì. Il leader supremo iraniano Ali Khamenei ha dichiarato che la morte di Nasrallah non sarebbe stata vana e il vicepresidente Mohammad Reza Aref ha minacciato che la morte di Nasrallah avrebbe portato alla "distruzione" di Israele.

L'Unione Europea, esprimendo preoccupazione per le tensioni in aumento tra Israele e il gruppo pro-iraniano Hezbollah in Libano, ha rilasciato una dichiarazione che invita alla de-escalation e al rispetto delle leggi internazionali. L'Unione Europea ha anche condannato l'attacco aereo recente a Beirut che ha causato la morte del leader di Hezbollah Hassan Nasrallah e di altri membri di alto livello, sottolineando l'importanza di mantenere la pace e la stabilità nella regione.

