L'Iran intensifica la campagna di influenza contro gli elettori americani con siti di notizie false, dice Microsoft

Uno dei siti di notizie false apparentemente creati da operativi iraniani ha definito l'ex presidente Donald Trump un "elefante sotto l'effetto di oppioidi nella bottega di MAGA" e un "litigiosaurus fuori di sé", secondo quanto riferito dai ricercatori di Microsoft.

Un'altra falsa testata sostenuta dall'Iran si descrive come "fonte affidabile per le notizie conservatrici" a Savannah, in Georgia, e si concentra sui problemi LGBTQ e sul ricambio di genere, secondo Microsoft. Nessuno dei due siti ha guadagnato molta trazione sui social media, ma ciò potrebbe cambiare man mano che si avvicina l'elezione, secondo Microsoft.

Il rapporto - compilato da fonti aperte e dai vasti dati interni di Microsoft - offre alcuni dei più chiari esempi pubblici finora di ciò che gli ufficiali dell'intelligence degli Stati Uniti hanno descritto lo scorso mese come una campagna sociale in corso da parte dell'Iran per minare la candidatura di Trump e aumentare la "discordia sociale" negli Stati Uniti in vista delle elezioni di novembre.

Il rapporto evidenzia anche come il numero di attori stranieri che cercano di creare divisioni intorno alle elezioni degli Stati Uniti è aumentato dal tentativo del Cremlino di influenzare le elezioni del 2016.

Gli iraniani hanno "preparato il terreno per le campagne di influenza sui temi elettorali in tendenza e hanno iniziato ad attivarle apparentemente per creare controversie o influenzare gli elettori - soprattutto negli stati oscillanti", ha dichiarato Clint Watts, direttore generale del Microsoft Threat Analysis Center, in un post sul blog.

Un gruppo di hacker legato alla Guardia Rivoluzionaria Islamica dell'Iran ha tentato di violare l'account di posta elettronica di un alto funzionario di una campagna per le elezioni presidenziali degli Stati Uniti lo scorso giugno, secondo Microsoft.

Microsoft ha dichiarato di aver informato la campagna del tentativo di hacking, ma ha rifiutato di rendere pubblico quale campagna fosse. "Microsoft non ci ha informato di alcun account della campagna che sia stato preso di mira in questo modo", ha dichiarato un funzionario della campagna della vicepresidentessa Kamala Harris a CNN. CNN ha richiesto un commento alla campagna di Trump.

Nel frattempo, gli operativi russi hanno cercato, a partire da aprile, di "creare titoli con scandali falsi" che affermano che la CIA ha ordinato a una fattoria di troll ucraina di disturbare le elezioni degli Stati Uniti, che l'FBI ha intercettato la residenza di Trump e che i soldati ucraini hanno bruciato un'effigie di Trump, secondo Microsoft.

Le persone online cinesi hanno cercato di amplificare l'indignazione intorno alle proteste pro-palestinesi alle università degli Stati Uniti in primavera, secondo il rapporto di Microsoft.

I governi iraniano, russo e cinese negano regolarmente le accuse di operazioni di influenza elettorale.

Non è insolito durante le campagne per le elezioni presidenziali degli Stati Uniti che i hacker associati ai servizi di intelligence iraniani, russi e cinesi cerchino di raccogliere informazioni sulle posizioni o sul personale delle campagne. Nel 2020, Microsoft ha avvertito che lo stesso gruppo di hacker iraniani stava prendendo di mira la campagna di rielezione di Trump, mentre gli hacker cinesi stavano prendendo di mira gli associati della campagna di Joe Biden.

Le minacce straniere alle elezioni degli Stati Uniti si profilano all'orizzonte

Gli ufficiali degli Stati Uniti si stanno preparando per una vasta gamma di servizi di intelligence stranieri che cercano di influenzare o minare la fiducia nelle elezioni degli Stati Uniti del 2024 sfruttando un ambiente domestico già teso in cui molti americani credono alle menzogne sulla frode elettorale.

La Russia "rimane la minaccia predominante per le elezioni degli Stati Uniti", secondo una recente valutazione dell'Ufficio del Direttore dell'Intelligence Nazionale. Gli ufficiali degli Stati Uniti hanno anche avvertito che gli operativi e i propagandisti russi stanno pianificando di "usare in modo coperto i social media" in un tentativo di minare il sostegno per l'Ucraina negli stati oscillanti durante le elezioni.

La Cina "probabilmente non pianifica di influenzare l'esito" delle elezioni presidenziali degli Stati Uniti, ma l'intelligence degli Stati Uniti sta monitorando la possibilità che i propagandisti e gli attori di influenza legati alla Cina possano "denigrare i candidati delle elezioni secondarie", secondo la valutazione dell'ODNI.

Le minacce presunte dell'Iran alla candidatura di Trump non si sono limitate solo al mondo online.

Le autorità degli Stati Uniti hanno ottenuto informazioni da una fonte umana nelle ultime settimane su un piano dell'Iran per tentare di assassinare Trump, uno sviluppo che ha portato il Servizio Segreto a rafforzare la sicurezza intorno all'ex presidente, come ha riferito per primo CNN il 16 luglio. Il Dipartimento della Giustizia il 6 agosto ha annunciato accuse contro un uomo pakistano con presunti legami con il governo iraniano per aver cercato di compiere assassinii politici.

L'Iran ha negato le accuse di complotto di assassinio.

Come presidente, Trump ha ordinato l'uccisione del generale iraniano Qasem Soleimani e si è ritirato da un accordo multilaterale finalizzato a limitare il programma nucleare di Tehran. L'Iran ha promesso vendetta per la morte di Soleimani.

Nonostante la campagna sociale in corso dell'Iran per minare l'ex presidente Donald Trump, la politica negli Stati Uniti continua ad essere influenzata da vari fattori domestici e internazionali. Il rapporto ha anche evidenziato gli sforzi aumentati degli attori stranieri, come la Russia e la Cina, per creare divisioni intorno alle elezioni degli Stati Uniti, utilizzando tattiche come la diffusione di scandali falsi e l'amplificazione dell'indignazione sui social media.

