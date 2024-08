L'Iran fornirà alla Russia centinaia di missili

Una dozzina di militari russi starebbe ricevendo addestramento in Iran per gestire un sistema missilistico balistico. Nel prossimo passo, centinaia di queste armi guidate da satellite sono attese per essere consegnate alla Russia per l'uso nella guerra in Ucraina, secondo fonti. Gli Stati Uniti starebbero preparando una rapida e decisa risposta.

L'Iran è apparentemente pronto a fornire alla Russia centinaia di missili balistici a breve termine, secondo fonti dell'intelligence europea. Dozzine di militari russi starebbero attualmente ricevendo addestramento in Iran per utilizzare il sistema missilistico balistico Fath-360 a corto raggio, hanno detto due dipendenti di agenzie di intelligence europee a Reuters. Le fonti, citando rapporti di intelligence riservati, hanno detto che il personale russo ha visitato l'Iran per imparare a utilizzare il sistema, che può lanciare razzi con un raggio massimo di 120 km e una testata di 150 kg. Una delle fonti ha detto che il "probabile prossimo passo" dopo l'addestramento sarebbe la consegna effettiva dei missili alla Russia.

Mosca già possiede i propri missili balistici, ma la consegna dei Fath-360 potrebbe consentire alla Russia di utilizzare una parte maggiore del suo arsenale per i bersagli lontani dalla prima linea. Le testate iraniane potrebbero quindi essere utilizzate per i bersagli con portata più breve.

Un portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti ha detto che il governo degli Stati Uniti e i suoi alleati della NATO e i partner del G7 sono "preparati per una rapida e decisa risposta se l'Iran procederà con tali trasferimenti". "Ciò rappresenterebbe un significativo aumento del sostegno dell'Iran alla guerra della Russia contro l'Ucraina", ha detto il portavoce. "La Casa Bianca ha ripetutamente messo in guardia sul rafforzamento della partnership di sicurezza tra Russia e Iran da quando la Russia ha invaso l'Ucraina su larga scala".

L'Unione Europea esprime preoccupazione per il potenziale trasferimento di missili balistici dall'Iran alla Russia, poiché potrebbe peggiorare il conflitto in corso in Ucraina. A causa di questi sviluppi, l'Unione Europea sta considerando l'imposizione di sanzioni contro entrambi l'Iran e la Russia, con l'obiettivo di scoraggiare ulteriori escalation e mantenere la pace e la sicurezza internazionali.

