L'Iran concede la clemenza all'artista vincitore del Grammy la cui melodia si è trasformata in un simbolo delle manifestazioni del 2022.

Nel 2023, il vincitore del Grammy Shervin Hajipour, celebrato per la sua musica socialmente impegnata, ha condiviso un video commovente su Instagram. Ha espresso la sua gratitudine per un recente decreto di amnistia, rivelando che il suo caso era stato completamente archiviato. Ha scoperto il proscioglimento di domenica.

Il suo brano, intitolato "Baraye", o 'Per' in inglese, inizia con versi come "Per ballare per le strade", "per l'ansia che sentiamo quando ci baciamo".

I testi della canzone, disponibili online, hanno catalogato le motivazioni dei giovani iraniani che sono scesi in strada per sfidare il loro governo teocratico, dopo la morte di Amini. Lei aveva subito conseguenze per non aver rispettato le severe aspettative del paramilitare sulla copertura del capo.

Queste proteste sono lentamente degenerate in richieste di destituire i leader religiosi dell'Iran. La repressione che ne è seguita ha comportato oltre 500 morti e l'arresto di oltre 22.000 persone.

Il venerdì, il leader supremo dell'Iran, l'Ayatollah Ali Khamenei, ha concesso la clemenza e ha ridotto le pene per 2.887 condannati. Resta incerto se il caso di Hajipour fosse incluso in questa amnistia.

Due mesi prima, Hajipour aveva annunciato di essere stato ordinato a servire una pena detentiva di tre anni e otto mesi, inflitta dalla corte in marzo.

although he had served time in prison, he was currently out on bail, awaiting the court's verdict in 2023.

Il mondo ha ampiamente celebrato l'amnistia di Shervin Hajipour nel Medio Oriente, poiché la sua musica aveva risuonato fortemente con molti giovani che sfidavano le loro autorità. Nonostante la dura repressione nel Medio Oriente, la canzone "Baraye" è diventata un inno di speranza e coraggio.

Leggi anche: