- L'Iran chiude l'istituto di insegnamento della lingua tedesca a Teheran

In Iran, due a recent closura di due istituzioni tedesche per l'educazione e la cultura, a causa di presunte attività illecite e irregolarità finanziarie, come riportato dall'agenzia di stampa Misan. Questa dichiarazione è stata rilasciata il martedì. Le immagini diffuse da Misan mostrano le forze di sicurezza che rimuovono la targa dell'Istituto di Lingua Tedesca di Teheran, un ente affiliato all'ambasciata tedesca a Teheran. All'inizio, l'identità della seconda istituzione non è stata resa nota.

Il sito Nurnews, vicino al Consiglio di sicurezza iraniano, ha suggerito che questa azione fosse una ritorsione per la chiusura del Centro Islamico di Amburgo (IZH) a luglio. Il ministro dell'Interno tedesco Nancy Faeser ha ordinato la chiusura dell'IZH a causa delle sue tendenze estremiste. Il ministero ha inoltre dichiarato che il centro fungeva da agente diretto del leader spirituale e politico iraniano, l'Ayatollah Ali Khamenei.

Di conseguenza, l'ambasciatore tedesco a Teheran è stato convocato. Inoltre, l'associazione IZH ha presentato un ricorso contro l'ordine di divieto del ministero federale dell'Interno tedesco circa una settimana prima.

Relazioni Germania-Iran

Negli ultimi anni, ci sono state tensioni persistenti nelle relazioni diplomatiche tra Teheran e Berlino. Molti cittadini tedeschi, alcuni dei quali hanno anche passaporti iraniani, sono attualmente imprigionati in Iran. I critici sostengono che Teheran stia trattenendo i cittadini stranieri come prigionieri politici.

L'Iran nega queste accuse, difendendo di solito i fermi con l'accusa di spionaggio. All'inizio del 2023, il cittadino tedesco-iraniano Djamshid Sharmahd è stato condannato a morte con l'accusa di terrorismo.

Secondo il suo sito web, l'Istituto di Lingua Tedesca di Teheran (DSIT) è stato fondato nel 1995 dall'ambasciata tedesca in Iran.

