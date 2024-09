L'Iran chiede una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite

Dopo il bombardamento fatale del leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, in un raid aereo israeliano in Libano, l'Iran ha richiesto un'assemblea urgentemente programmata al Consiglio di Sicurezza dell'ONU. L'Iran condanna pubblicamente l'assassinio di Nasrallah da parte di Israele, come indicato in una lettera del rappresentante iraniano all'ONU, Amir Saeid Iravani, ai 15 membri del Consiglio.

Iravani esorta il Consiglio di Sicurezza a intervenire rapidamente e fermare l'aggressione continua di Israele, evitando un conflitto totale nella regione. L'Iran si riserva il diritto di intraprendere azioni necessarie in base al diritto internazionale, secondo il messaggio.

La Cina ha anche segnalato segni di ansia per la crisi nel Medio Oriente. Il Ministero degli Esteri cinese ha dichiarato di monitorare attentamente lo sviluppo e di essere profondamente preoccupato per le tensioni in aumento nella regione. Hanno esortato tutte le parti coinvolte, specificamente Israele, a ridurre la tensione il più rapidamente possibile.

Tragedia al cuore di Beirut

Interrogato sulla possibilità di un'invasione terrestre israeliana del Libano, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha commentato che "è il momento di un cessate il fuoco". In precedenza, aveva definito la morte di Nasrallah "un atto giusto" in vendetta per le sue vittime. Israele ha il diritto di difendersi contro i gruppi terroristici sostenuti dall'Iran. Dopo aver parlato con il primo ministro del Libano Najib Mikati, il segretario degli Esteri britannico David Lammy ha sostenuto l'immediata interruzione delle ostilità. "Siamo d'accordo sul fatto che un'immediata interruzione della violenza è essenziale per porre fine al sangue versato", ha dichiarato. La Francia ha anche chiesto a Israele di cessare rapidamente i suoi attacchi. Il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot ha espresso l'opposizione della Francia a un'operazione terrestre israeliana in Libano.

Nasrallah è stato ucciso in un venerdì in un attacco aereo israeliano nei sobborghi meridionali di Beirut. Questa figura influente in Libano era considerata uno dei uomini più potenti del paese. Il'esercito israeliano ha dichiarato che Nasrallah è stato ucciso durante un incontro di leadership di Hezbollah nella sua sede dei sobborghi di Beirut.

L'agenzia di stampa statale iraniana Irna ha riferito la morte di Abbas Nilforoushan, vicecomandante della Guardia Rivoluzionaria Iraniana. Il leader supremo dell'Iran, l'Ayatollah Ali Khamenei, ha dichiarato un periodo di lutto di 5 giorni a seguito della tragedia. Il primo vicepresidente dell'Iran, Mohammad-Reza Aref, ha minacciato Israele, promettendo che la morte di Nasrallah avrebbe segnato la sua fine, secondo l'agenzia di stampa iraniana Isna. In risposta, il Ministero degli Esteri iraniano, che finanzia Hezbollah, ha scritto sul suo servizio X che l'eredità di Nasrallah sarebbe durata, e "il suo sacro obiettivo sarà realizzato con la liberazione di Gerusalemme", Dio volendo.

L'Iran ha sostenuto Hezbollah per anni, con la sua ala armata etichettata come organizzazione terroristica dall'UE. Questa milizia sciita è parte integrante dell'asse della "Resistenza" guidato dall'Iran, composto dall'organizzazione palestinese radicale islamica Hamas nella Striscia di Gaza, dalla milizia houthis nel

