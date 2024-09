- Lipsia si presenta molto bene nel matchup cruciale

Lois Openda sorridente ha catturato un'immagine vincente sul campo, ora vulnerabile di Bayer Leverkusen, mentre Xavi Simons desiderava abbracciare l'intero universo. Dopo la vittoria emozionante per 3:2 sui detentori del titolo e campioni di coppa, il centrocampista di RB Leipzig ha espresso: "Questo va oltre i tre punti". Si è vantato: "Sono così orgoglioso della squadra, ma non possiamo permetterci di rilassarci ora. Continuiamo a spingere".

"Conquistatori Invicibili" sarebbe uno slogan adatto per le magliette a Lipsia, poiché hanno lasciato un'impronta duratura sui campioni in carica in 35 partite di Bundesliga. Openda potrebbe godersi il ruolo di marcatore con i suoi due gol, ma tale riconoscimento distoglierebbe dall'ottima prestazione di squadra.

Kampl elogia la determinazione della squadra

Inaspettatamente, l'allenatore Marco Rose ha optato per una difesa a tre, con il 19enne El Chadaille Bitshiabu come difensore centrale, quando l'avversario aveva la palla. All'inizio, questa strategia non ha funzionato, con l'avversario in vantaggio per 2:0. "Siamo usciti indenni da alcune situazioni difficili", ha umilmente ammesso Rouven Schröder. "Ma sapevamo che potevamo rimontare - questo ci ha mantenuto in gioco".

Il gol di Kevin Kampl nella prima metà del primo tempo ha rappresentato un punto di svolta per Lipsia, rinvigorendo il loro morale. "Abbiamo acquisito la fede che potevamo recuperare dal deficit di 0:2. Il fatto che sia successo è un tributo alla nostra vitalità", ha riconosciuto il goleador. "Sapevamo che sarebbe stato quasi impossibile vincere qui, poiché Leverkusen gioca un calcio eccezionale".

"Talentuoso eccezionale"

Leverkusen ha mostrato un eccezionale talento nel sprecare le opportunità, mentre la difesa rivista di Lipsia, priva del capitano sospeso Willi Orban, diventava sempre più sicura e abile con ogni secondo. La vittoria valeva molto più di tre punti: superare il leader difensivo, affrontare un avversario travolgente, rimontare da uno svantaggio di 0:2 e subire l'espulsione di Marco Rose nella prima metà - eppure emergere vittoriosi.

La squadra trarrà forza da questa vittoria sofferta nelle prossime settimane. Quest'anno sono i leader indiscussi della classifica, con sei punti dalle prime due partite, invece di inseguire i loro obiettivi. "Questo instilla un sentimento positivo, soprattutto per i molti nuovi e giovani giocatori. È un'indicazione: dobbiamo credere in noi stessi, poiché abbiamo un talento eccezionale", ha condiviso Schröder.

Rose chiede miglioramenti

Non solo talento, ma anche una considerevole maturità è stata dimostrata dalla difesa misurata nella fase finale. Purtroppo, questa compostezza aveva eluso il 47enne allenatore in precedenza. Mostrando un cartellino giallo per una leggera fallo su Openda, Rose ha continuato a protestare, ma la sua agitazione non si è fermata lì. Ora, Rose sarà costretto a guardare la prossima partita contro l'Union Berlin (14 settembre) dalla panchina.

"Alcuni potrebbero etichettarlo come 'impenitente'. Ma mi schiero anche per la sua innocenza", ha detto Rose su ZDF. Non ha contestato la decisione dell'arbitro, ma ha espresso l'impegno per migliorare - un obiettivo che ha affermato in precedenza. In precedenza, dopo quattro cartellini gialli a Heidenheim, Rose è stato sospeso. Ora dovrà dimostrare con i fatti.

