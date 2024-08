- Lipsia cerca risorse supplementari in zona centrocampo.

RB Leipzig è ancora alla ricerca di rinforzi nel cuore del suo centrocampo durante l'ultima finestra di trasferimento. Secondo l'allenatore Marco Rose, "È un'area che dobbiamo monitorare costantemente". Rose ha sottolineato che non faranno alcun "movimento ridicolo". Con Xaver Schlager attualmente infortunato al ginocchio, ci sono solo tre giocatori esperti disponibili per i due ruoli di centrocampo. Benjamin Henrichs potrebbe fornire un'opzione aggiuntiva.

Schlager ha subito un grave infortunio al ginocchio in maggio e sta facendo progressi nella sua riabilitazione. Tuttavia, come ha sottolineato Rose, "Siamo consapevoli che ci sono ancora un paio di mesi prima che sia pronto per l'allenamento e la partita". Niclas Seiwald e Kevin Kampl si contendono il posto accanto all'esperto Amadou Haidara. Per l'esordio in Bundesliga contro il VfL Bochum (15:15/Sky) di sabato, Seiwald sembra essere la scelta preferita.

