L'ippopotamo in miniatura Moo Deng, residente in Thailandia, ha recentemente acquisito notorietà online.

Il nuovo arrivato in miniatura al Khao Kheow Open Zoo, situato a est della capitale Bangkok, è diventato una sensazione su internet da quando lo staff del zoo ha iniziato a condividere scorci della sua vita quotidiana online.

Quando non sta masticando acini d'uva, si rotola giocosamente o si rinfresca nel caldo torrido della Thailandia.

È anche evidente dai video sui social media che le piace rosicchiare le ginocchia dei suoi addestratori durante il momento della doccia, attirando milioni di visualizzazioni.

"La sua adorabilità e le sue strane abitudini sono ciò che attira i turisti", ha dichiarato Narongwit Chodchoy, direttore del zoo, a CNN.

Secondo quanto riportato sui social media, Moo Deng ha aumentato il numero di visitatori del zoo del 30%, secondo Narongwit. Tuttavia, la sua fama ha anche portato a disturbanti comportamenti nella sua vita, portando il direttore a emanare un comunicato di avvertimento.

"Alcuni turisti hanno manifestato comportamenti inappropriati. Un individuo ha versato acqua su di lei, mentre un altro ha gettato una conchiglia su Moo Deng mentre era sdraiata", ha sottolineato.

Ha esortato i turisti a mostrare sensibilità e ha avvertito che verranno adottate azioni legali contro chiunque danneggerà la piccola star del momento.

Nonostante gli appelli in persona, la fama di Moo Deng è emersa principalmente online.

Un video altamente popolare pubblicato su Facebook - che la ritrae mentre si allunga e sembra godersi una carezza sul mento da parte del suo custode - ha già superato i 5,8 milioni di visualizzazioni.

"È una star", ha scritto il fan innamorato Aom Worawan su Facebook.

Un altro ammiratore, Napatsawan Balee, l'ha descritta come "una superstar reincarnata in un ippopotamo".

"È diventata famosa non appena è nata", hanno scritto. "Haha, così carina!!!"

Il nome Moo Deng significa "maiale saltellante" in thailandese ed è un piatto di maiale noto per la sua consistenza gommosa. Il nome è stato scelto da 20.000 utenti di Facebook in un sondaggio di agosto al momento della sua nascita, ha rivelato il zoo.

Moo Deng è nata il 10 luglio da madre Jona e padre Tony, che avevano già dato alla luce Moo Toon e Moo Warn, entrambi chiamati dopo piatti thailandesi popolari.

I pigmei ippopotami sono parenti in miniatura dell'ippopotamo di dimensioni standard e circa 2.000 di loro continuano ad abitare in natura, principalmente in Liberia, Sierra Leone, Guinea e Costa d'Avorio, secondo la Fondazione Pygmy Hippo con sede nel Regno Unito.

Narongwit consiglia di visitare Moo Deng durante i suoi momenti più attivi al zoo. I migliori orari per vederla in azione sono tra le 8 e le 9 del mattino, quando la sua gabbia viene pulita, e nel pomeriggio, quando sua madre viene nutrita, spingendo Moo Deng a seguirla. Narongwit spiega che è estremamente affettuosa con sua madre, Jona.

