L'iPhone 16 di Apple non è destinato a debuttare con forza, come previsto dagli analisti, ma alcuni continuano a sperare in una "spettrale crescita".

Apple aveva bisogno che l'iPhone 16 fosse un successo significativo dopo anni di vendite deludenti degli iPhone. I tempi in cui i fedeli clienti Apple facevano la fila per scambiare i loro dispositivi quasi ogni anno sono passati, e la società non ha dato ai consumatori un motivo sostanziale per aggiornare da quando ha introdotto la connettività 5G con l'iPhone 12. Si sperava che una raccolta di nuove funzionalità software integrate con l'IA sarebbe stata popolare.

Tuttavia, dopo numerosi eventi di lancio di alto profilo, non è chiaro se Apple abbia comunicato efficacemente i suoi argomenti persuasivi ai clienti.

Si stima che Apple abbia venduto solo circa 37 milioni di unità di iPhone 16 durante il periodo di pre-vendita iniziale, con un calo del 12% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, secondo un post del blog dell'analista Ming-Chi Kuo di TF International Securities. In particolare, la domanda per i modelli iPhone 16 Pro più costosi è diminuita rispetto al lancio dell'iPhone 15.

Nel primo weekend di pre-vendite, l'analista Dan Ives ha stimato cifre leggermente più alte, intorno ai 40 milioni di unità. Anche l'analista di CFRA Research Angelo Zino ha segnalato un calo delle vendite anteprime rispetto all'anno precedente.

Invece di concentrarsi sulla quantità di dispositivi venduti durante il periodo di pre-vendita, Apple potrebbe dover prestare attenzione ai modelli di iPhone 16 che i consumatori preferiscono, poiché i miglioramenti dei dispositivi standard li rendono piuttosto simili ai modelli Pro, secondo gli analisti. Sembra ci sia un maggiore interesse per i dispositivi iPhone 16 e iPhone 16 Plus a basso costo rispetto ai Pro e Pro Max, il che potrebbe influire sul prezzo di vendita medio e sulle entrate delle vendite dell'iPhone.

Durante il primo weekend di pre-vendite, si stima che Apple abbia venduto 9,8 milioni di unità di iPhone 16 Pro e 17,1 milioni di unità di iPhone 16 Pro Max, con cali del 27% e del 16% rispetto all'anno precedente, secondo Kuo. D'altra parte, le vendite dei modelli standard iPhone 16 e Plus sono leggermente aumentate.

Il problema, come ha sottolineato Zino, è che i modelli base dell'iPhone potrebbero essere troppo buoni.

"Date le circostanze, la mia preoccupazione è che ci siano state più vendite del iPhone 16 a basso costo rispetto ai dispositivi più costosi", ha detto Zino. "Se si guarda ai dispositivi standard, hanno ricevuto notevoli aggiornamenti in termini di fotocamere e processori interni".

Kuo ha anche evidenziato i tempi di consegna più brevi per i modelli iPhone 16 Pro durante il primo weekend di pre-vendite rispetto all'iPhone 15, un periodo in cui i clienti dovevano attendere fino a un mese per i loro dispositivi. Lo ha attribuito al fatto che le capacità di IA di Apple, come "Intelligenza Apple", non sono ancora disponibili su questi dispositivi (programmate per il rilascio in beta più tardi questo mese insieme all'iOS 18.1) e alla battaglia in corso di Apple con la concorrenza crescente in Cina.

"È necessario attendere che il passaparola si diffonda attraverso la base dei consumatori nei prossimi due trimestri", ha detto Zino, prima che i consumatori apprezzino il valore della nuova tecnologia.

La risposta alle pre-vendite suggerisce che la promessa di funzionalità integrate IA da sola potrebbe non essere sufficiente a far uscire Apple dalla sua crisi dell'iPhone. C'è solo tanto che la società possa fare per migliorare la fotocamera dell'iPhone o modificare la sua dimensione dello schermo, e gli aggiornamenti software che molti consumatori vedono con scetticismo potrebbero essere un affare più difficile da vendere. E per la maggior parte dei fan di Apple più devoti, gli analisti credono che la maggior parte dei clienti probabilmente non comprenda ancora appieno perché le funzionalità IA giustificherebbero un aggiornamento.

Sono ancora i primi giorni per l'iPhone 16, e il dispositivo ha visto più vendite dopo la sua disponibilità in-store del 20 settembre.

Gli analisti utilizzano le cifre delle pre-vendite per stimare la domanda, ma non per un quadro completo. Molti considerano il tempo tra quando i consumatori ordinano i dispositivi e quando vengono consegnati un indicatore di domanda utile. Più lunga l'attesa, più dispositivi vengono venduti.

I tempi di consegna per l'iPhone 16 sono più brevi rispetto all'anno scorso, il che potrebbe suggerire che Apple ha migliorato la sua catena di approvvigionamento, consentendole di produrre più telefoni più velocemente, secondo l'analista di Canalys Le Xuan Chiew. Nel frattempo, Zino di CFRA ha proposto che Apple potrebbe aver aumentato la produzione in anticipo sul lancio per generare un importante ciclo di aggiornamento dell'iPhone per l'iPhone 16.

Un altro segno positivo è che il CEO di T-Mobile Mike Sievert ha dichiarato dopo la prima settimana di pre-vendite che T-Mobile ha venduto più iPhone 16 quest'anno rispetto all'iPhone 15 dell'anno scorso.

Apple non rilascerà alcun dato di vendite dell'iPhone fino a quando non pubblicherà i risultati finanziari il prossimo mese, ma gli analisti credono ancora che l'iPhone 16 sia probabile che abbia successo nei prossimi mesi, nonostante un possibile avvio lento, soprattutto mentre ci si avvicina ai cruciali ultimi tre mesi dell'anno.

Come ha detto Ives a CNN, "Si tratta di un fantastico trimestre natalizio, e il superciclo dell'iPhone 16 inizia, a nostro avviso".

Despite Apple's hopes, the introduction of AI features in the iPhone 16 hasn't seemed to encourage significant upgrades, as indicated by the decreased sales of higher-priced Pro models. Instead, there's a growing interest in the lower-priced iPhone 16 and iPhone 16 Plus devices. (business, tech)

The tech industry analyst Ming-Chi Kuo of TF International Securities reported a 12% decrease in iPhone 16 pre-sales compared to the previous year, highlighting the challenge Apple faces in effectively showcasing its new tech features to customers. (business, tech)

Leggi anche: